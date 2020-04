Berliner ENERGIETAGE 2020 / Energiewende wie weiter? Digitaler Sommer der Energiewende startet am 26. Mai (FOTO)

Berlin (ots) - Auf dem digitalen Großkongress trifft sich die deutsche Energiewende-Community, um erstmalig die aus der Corona-Pandemie resultierenden neuen Rahmenbedingungen für die Zukunft von Energiewende und Klimaschutz in Deutschland zu diskutieren.Nach dem zwangsläufigen Verzicht auf die Durchführung der ENERGIETAGE 2020 als Präsenzveranstaltung hat sich das Energietage-Team mit aller Kraft der Vorbereitung des digitalen Sommers der Energiewende gewidmet. Das Ergebnis ist ein Mammutprogramm bestehend aus rund 50 digitalen Veranstaltungen - von Vortragsveranstaltungen und Podiumsdiskussionen über Speaker's Corner und interaktiven Workshops bis hin zu Virtual Reality-Events.Unter dem Dach der Energietage 2020 versammeln sich zahlreiche namhafte Mitveranstalter, deren Spannbreite von BMWi, BMU und BMI über zahlreiche politische Verbände (GdW, DMB, DUH, BDH, VKU, BEE etc.) bis hin zu wissenschaftlichen Institutionen (Agora Energiewende, Fraunhofer Institute, Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, Ökoinstitut etc.) und Akteuren der Energie- und Wohnungswirtschaft reicht. Einen Überblick der Veranstalter und das noch vorläufige Programm finden Sie unter http://www.energietage.de .An insgesamt 8 Tagen ermöglichen hochrangige Referent*innen einen 360°-Rundblick über politische wie praktische Energie- und Klimaschutzthemen:- 26. und 27. Mai - 3. und 4. Juni - 9. und 10. Juni - 16. und 17. JuniErgänzt wird das umfangreiche Kongressprogramm durch die digitale Ausstellungsfläche, auf der fachkundige Austeller*innen ihre innovativen Produkte und Dienstleistungen präsentieren. Zudem bietet das digitale Rahmenprogramm, in der u.a. virtuelle Kaffeepausen stattfinden, die Möglichkeit, auch in der "veranstaltungsfreien Zeit" neue Kontakte zu knüpfen und bestehende zu pflegen.Aktuell in der Vorbereitung sind ebenfalls digitale Presseformate wie Pressekonferenzen.Die Anmeldung zum digitalen Sommer der Energiewende ist ab Mitte Mai unter http://www.energietage.de möglich.* * *Vorläufiges Programm: https://www.energietage.de/kongress/programm-2020/programm.htmlPressematerial & -Akkreditierung: www.presse.energietage.de (https://www.energietage.de/service/presseportal.html)Info zu: Mitveranstalter und Partner (https://www.energietage.de/kongress/programm-2020/partner-mitveranstalter.html) | Referent*innen-Datenbank (https://www.energietage.de/kongress/programm-2020/referentinnen.html)Hauptveranstalter:EUMB Pöschk GmbH Co. KGTel: (030) 2014 308 -0info@energietage.dePressekontakt:Lisa Bührmann, 030 2014 308 -22, buehrmann@energietage.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/125734/4584302OTS: EUMB PöschkOriginal-Content von: EUMB Pöschk, übermittelt durch news aktuell