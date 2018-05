Berliner Crypto-Krimi: Gründerteam verklagt Envion-CEO Woestmann wegen Firmenraub / Eines der erfolgreichsten deutschen Start-Ups sammelt 100 Mio USD ein - und wird dann rechtswidrig enteignet

Weitere Suchergebnisse zu "UPS":

Berlin (ots) - Das Gründerteam der Envion AG hat gegen dieGesellschafter der envion AG (Schweiz), namentlich die QuadratCapital GmbH, deren Gesellschafter und GeschäftsführerMatthias Woestmann gleichzeitig Verwaltangsrat der Envion AG ist,rechtliche Schritte eingeleitet, nachdem sich dieser rechtswidrigzusammen mit seinem Berater und unter Verstoß gegen bestehendeVerträge die Mehrheit an der Envion AG angeeignet hat. Seit demstagniert die Entwicklung des Geschäftskonzeptes.Die Envion AG ist ein Blockchain-Start-Up aus der Schweiz, dasmobile Container mit Crypto-Mining Hardware und Software ausstattet,um sie an die Quellen von günstiger und auch erneuerbarer Energie zubringen und um sie dort zu installieren.Um in Ruhe an der Fortentwicklung des Geschäftskonzeptes arbeitenzu können, holte sich das Gründerteam um Michael Luckow auf eineEmpfehlung hin den ehemaligen ARD-Korrespondenten Matthias Woestmannan Bord, der aufgrund seiner eigenen Unternehmungen in derVergangenheit Zugang zum Energiemarktsektor hatte und das Unternehmennach Außen hin vertreten sollte. Er sollte auch Investoren undBerater an das Projekt heranführen.Im Vorfeld des ICO (eine Art des Crowdfundings, die von Firmenverwendet wird, deren Geschäftsmodell auf Kryptowährungen basiert),sollte eine operativ tätige AG in der Schweiz - die spätere Envion AG- gegründet werden, in der die erwarteten Investorengelder gesammeltwerden sollten. Die Gründung und Geschäftsführung sollte Woestmannübernehmen. Die Trado GmbH, in der die Gründer ihreInteressen bündelten, sollte 81 % an der Envion AG erhalten. Dierestlichen Anteile wurden der ebenfalls von Woestmann gelenktenQuadrat Capital GmbH zugesprochen. Allerdings sollten dieGründer-Anteile in der Anfangsphase und aus zeitökonomischen Gründentreuhänderisch durch Woestmann?s Quadrat Capital GmbH gehaltenwerden, während die Gründer unter Hochdruck den ICO vorbereiteten.Die treuhänderisch gehaltenen Anteile der Gründer sollten dann aufderen Anforderung kurz vor dem ICO auch formell von Woestmann aufdie Trado übertragen werden.Das ICO verlief äußerst erfolgreich: Es wurden rund 100 Mio USD anInvestorengelder im wesentlichen in Crypto-Währungen eingesammelt.Während das Gründerteam praktisch Tag und Nacht an der Umsetzung desUnternehmensziels arbeitete, verfolgte Woestmann offenbar andereInteressen. Die Gründer forderten mehrfach erfolglos um dieÜbertragung ihrer Anteile, allerdings vergebens.Stattdessen verstieß Woestmann in der Folge gegen diegeschlossenen Vereinbarungen. In Zusammenarbeit mit seinemRechtsberater, dem Berliner Rechtsanwalt Thomas van Aubel, gegen dendas Gründerteam ebenfalls juristische Schritte eingeleitet hat,nahmen die beiden vertragswidrig und eigenmächtig eineKapitalerhöhung vor, ohne das Gründerteam zu informieren; Übernehmerder Kapitalerhöhung war eine Gesellschaft des Rechtsanwalts Thomasvan Aubel. In Folge dessen schmolz durch die Verwässerung der Anteildes Gründerteams auf 33 %. Damit war das Gründerteam plötzlich nichtmehr "Herr im eigenen Haus", während nun die Gesellschaft desBerliner Rechtsanwalts Thomas van Aubel zusammen mit derGesellschaft von Woestmann plötzlich Mehrheitsaktionäre waren.Gründer Michael Luckow: "Die Envion AG gehört dem Gründerteam.Woestmann und van Aubel haben uns die Firma rechtswidrig entwendet.Das Team hat bisher alles dafür getan, um die Unternehmensziele zuerreichen, so wie wir es den Investoren versprochen haben. VonWoestmann haben die Investoren in vergangener Zeit hingegen nichtviel gehört und gesehen."Um die eigentlichen und in einem Whitepaper und einem Prospektniedergelegten Unternehmensziele zu erreichen, haben sich die Gründernun dazu entschlossen, rechtliche Schritte gegen die Gellschaftenvon Woestmann und seinem rechtlichen Berater van Aubel einzuleiten,nachdem bisherige Verhandlungen über die Rückgabe der Anteile amdiffusen Verhalten von Woestmann und van Aubel gescheitert sind.Michael Luckow: "Eigentlich sollte nun der Kauf der Hardwarebeginnen, um die Container zu bauen und um die Hardware weiter zuentwickeln. Das können wir allerdings im Moment nicht tun, weil wirvon Woestmann blockiert werden. Es ist für uns nicht erkennbar, dasser irgendeinen positiven Beitrag für das operative Geschäft leistet."Und weiter: "Wir kämpfen für eine Lösung, für unsere Idee und auchfür unsere Investoren, die uns ihr Geld anvertraut haben. Wir habenlange versucht uns auf gütlichem Wege mit Woestmann und seinem Anwaltvan Aubel zu einigen. Wir bedauern, dass es so weit kommen musste,aber wir können nicht weiter zusehen, wie Woestmann das Vertrauenunserer Investoren zerstört. Wir werden alles dafür tun, dass wirwieder die Hoheit über unser Projekt gewinnen und den vielennationalen und internationalen Investoren das geben, was ihnenversprochen wurde."