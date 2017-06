Berliner CEO Frank Briegmann gehört zu den wichtigsten Musikmanagern der Welt (FOTO)

Berlin/New York (ots) -Das wichtigste Branchenmedium der globalen MusikindustrieBillboard veröffentlicht in seiner aktuellen Juni-Ausgabe diejährliche Liste der weltweit einflussreichsten Musikmanager außerhalbder USA. Unter den Top-Executives diesmal auch ein deutscher Name:Frank Briegmann, President & CEO Central Europe UNIVERSAL MUSIC undDeutsche Grammophon, zuständig für die Geschäfte des internationalenMarktführers in Mittel-, Nord- und Osteuropa.Großartige Künstler, darunter Helene Fischer, Andreas Bourani,Sarah Connor, Andreas Gabalier, David Garrett, Felix Jaehn, HerbertGrönemeyer, Ich + Ich, Lena, Sido und Unheilig sowie internationalJustin Bieber, Lady Gaga, Metallica, Anna Netrebko, Katy Perry,Rihanna, Taylor Swift, Rolando Villazón, The Weeknd und AmyWinehouse, feierten unter Frank Briegmanns Verantwortung großeErfolge bei UNIVERSAL MUSIC in Deutschland und Europa.Frank Briegmann kam 2004 nach Berlin und übernahm dort alsPresident & CEO zunächst die Leitung von UNIVERSAL MUSIC Germany. DerManager war damals jüngster Chef in der Geschichte der Major-Labelsin Deutschland. Seit 2010 lenkt Frank Briegmann zusätzlich dieGeschicke der UNIVERSAL MUSIC GROUP in Österreich und der Schweizsowie des weltweit bedeutendsten Klassik-Labels Deutsche Grammophon.2013 wurde er zum President Central Europe ernannt und übernahm damitauch die Leitung der Ländergesellschaften in Nord- und Osteuropa. Indieser Funktion verantwortete er u.a. auch die Integration der vonUNIVERSAL MUSIC für 1,4 Milliarden Euro akquirierten EMI Music inallen von ihm betreuten Territorien. 2016 wurden seinem Bereichzusätzlich die UMG Unternehmungen in Italien und den Benelux-Staatenzugeordnet. Als Mitglied des Executive Management Board, des globalenFührungszirkels der UNIVERSAL MUSIC GROUP, gehört Frank Briegmann zurobersten Managementebene des internationalen Marktführers imMusikgeschäft.Seit seinem Antritt konnte das Unternehmen große Marktanteilehinzugewinnen und seine Marktführung signifikant ausbauen. Unteranderem setzte der Musikmanager Schwerpunkte bei der Entdeckung sowieEtablierung nationaler Acts, intensivierte Investitionen in jungeTalente, baute neue Geschäftsfelder auf und definierte das enge undpartnerschaftliche Verhältnis zwischen UNIVERSAL MUSIC und ihrenKünstlern als elementaren Bestandteil der Unternehmenskultur. FrankBriegmann ist Verfechter eines vielfältigen Ökosystems in derMusikwirtschaft, das nicht auf Verdrängung, sondern aufZusammenarbeit und gemeinsames Wachstum setzt. Darüber hinausforcierte er die digitale Transformation, ohne den Markt fürphysische Tonträger zu vernachlässigen. Als Marktführer hat UNIVERSALMUSIC unter Frank Briegmann entscheidenden Anteil daran, dass sichder Digital-Share im Deutschen Musikmarkt seit 2004 mit aktuell 39,6%fast vervierzigfacht hat, dass der Umsatzanteil physischer Tonträgernoch immer bei über 60% liegt und dass dadurch nach 15 Jahren desMarktrückgangs wieder eine Phase stabilen Wachstums von zuletzt 3,6%erreicht werden konnte.Vorab-Meldung des Billboard Magazins: http://ots.de/xysfzPressekontakt:Corporate CommunicationsUniversal Music Entertainment GmbH030/ 52007 2044germany.communications@umusic.comOriginal-Content von: Universal Music Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuell