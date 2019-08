Berliner CDU: Landesregierung will keinen Neubau

Berlin (ots) - Die oppositionelle CDU hat der BerlinerLandesregierung vorgeworfen, sie wolle gar keine neuen Wohnungenbauen.Der bau- und wohnungspolitische Sprecher Christian Gräff (CDU),sagte am Dienstag im rbb-Inforadio, die rot-rot-grüne Koalition habedie Außenbezirke wie Marzahn-Hellersdorf, Reinickendorf, Spandau oderSteglitz-Zehlendorf aufgegeben. "Diese ganze Landesregierung schautnur auf die Innenstadt", so Gräff.Als Beispiel nannte er die Karl-Marx-Allee in Mitte undFriedrichshain. "Da werden für 250 Millionen Euro 600 Wohnungengekauft und gegenüber - wirklich wenige hundert Meter entfernt - sindeinige Grundstücke, die die Wohnungsbaugesellschaft Mitte bebauenkönnte: Morgen, ohne Bebauungsplan", erklärte der CDU-Politiker. "Unddie werden nicht bebaut - da wird die Baugenehmigung verweigert. Dakönnten mehrere hundert Wohnungen entstehen. Ich glaube, das zeigtsehr schön: Man will nicht bauen."Und dort, wo gebaut werde, so Gräff weiter, würden keine neuenKitas, Schulen und Infrastruktur entstehen. Das ärgere die Berlinerrichtig. "Das ist kein Plan", kritisierte der CDU-Politiker. "Wirbrauchen einen Berlin-Plan 2030. Und diese Landesregierung rauft sichda auch, glaube ich, nicht mehr zusammen."+++Das vollständige Interview können Sie hier nachhören:http://ots.de/1u5bHOPressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell