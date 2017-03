Berliner Audio-Start-up räumt bei Tech-Festival SXSW ab

AUSTIN/BERLIN (dpa-AFX) - Das Berliner Audio-Unternehmen Holoplot ist beim Digital-Festival South by Southwest (SXSW) in Austin (Texas) mit einem Innovationspreis ausgezeichnet worden.



Das Start-up, das mit seinen Produkten die zielgerichtete Verteilung von Schall ermöglicht, gewann am Dienstagabend (Ortszeit) den "Interactive Innovation Award" in der Kategorie "Music & Audio".

Holoplot hat ein Audiosystem entwickelt, das die Akustik etwa in Museen, Bahnhöfen oder Konzertsälen verbessern soll. Dabei sorgen bis zu tausend individuell steuerbare Lautsprecher dafür, dass der Sound nur an bestimmten Punkten im Raum zu hören ist - und an anderen nicht. So können zum Beispiel Reden in Konferenzsälen auf der einen Seite auf Deutsch, auf der anderen Seite in der Übersetzung gehört werden, wie es auf der Homepage des Unternehmens heißt.

Im vergangenen Jahr hatten bei dem Tech-Festival in Austin gleich zwei Start-ups aus Deutschland gewonnen: Das Unternehmen Splash, das sich auf die Entwicklung von Virtual-Reality-Videos per iPhone spezialisiert hat, sowie die in Berlin ansässige Initiative "ShareTheMeal" der Vereinten Nationen, die hungernden Kindern hilft./wim/DP/stb