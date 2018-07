Berliner AfD will Fanmeile dicht machen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Berliner AfD fordert die Schließung der Fanmeile vor dem Brandenburger Tor. Seit dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft lohne sich der Betrieb nicht mehr, sagte der sportpolitische Sprecher der Berliner AfD-Fraktion, Frank Scheermesser, am Montag dem RBB. Es sei "absolut unwirtschaftlich, für ein paar hundert Gäste" bis zum Ende der Weltmeisterschaft eine der Hauptverkehrsachsen Berlins zu sperren. Sofern es die Verträge erlauben, solle die Fanmeile auf der Straße des 17. Juni am besten sofort abgebaut werden, so Scheermesser.

Wenn es schon keinen Pokal geben werde, dann wenigstens einen staufreie Start in die Sommerferien. Am Wochenende hatten nur einige hundert Fans die WM-Achtelfinalspiele auf der Fanmeile geschaut. Eine Sprecherin des Betreibers sagte dem RBB allerdings, die Meile bleibe definitiv bis Ende des Turniers geöffnet. Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos) hat dem bereits zugestimmt - jedoch unter Vorbehalt. Sollte "gähnende Leere" herrschen, müsse man die Genehmigung eventuell noch einmal anpassen, sagte Günther dem RBB. In diesem Fall könnte der Veranstalter aber möglicherweise Entschädigungsansprüche geltend machen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur