Berliner AfD für Flüchtlingskoordinator

Berlin (ots) - Die Berliner AfD unterstützt das Vorhaben vonSozialsenatorin Elke Breitenbach (Die Linke), so schnell wie möglichwieder einen Flüchtlingskoordinator einzusetzen.Das machte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD imAbgeordnetenhaus, Kristin Brinker, am Donnerstag im rbb-Inforadioklar. Bei dem "derzeitigen Chaos" brauche man jemanden der "das Ganzekoordiniert".In Brandenburg gebe es viel Leerstand, der bezahlt werden müsse,sagte Brinker. Gleichzeitig gebe es in Berlin temporäre Unterkünfte,die bald wieder abgerissen werden müssten."Das sind alles Situationen, die sehr unschön sind, die unnötigteuer sind. Das muss natürlich koordiniert werden", so Brinker.Zuvor hatte Sozialsenatorin Breitenbach im rbb-Inforadioangekündigt, die Stelle des Flüchtlingskoordinators schnell wieder zubesetzen. Einen Namen nannte sie nicht.Das vollständige Interview können Sie hier nachhören:http://ots.de/2nXnsPressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgINFOradioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell