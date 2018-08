Berliner Abend: Waldbrand, EU-Einsatz, Gewalt / Bundesinnenminister spricht bei DFV-Veranstaltung in Regierungsfeuerwache (FOTO)

Berlin (ots) -Bundesinnenminister Horst Seehofer spricht beim 13. Berliner Abendder deutschen Feuerwehren am Mittwoch, 12. September 2018. "Es gibtviele Themen, die uns aktuell auf Bundesebene bewegen - unter anderemdie Waldbrandbekämpfung in Deutschland und der Europäischen Union unddie weiterhin bestehende Problematik der Gewalt gegenFeuerwehrkräfte", sagt Hartmut Ziebs, Präsident des DeutschenFeuerwehrverbandes (DFV). Insgesamt haben rund 100Bundestagsabgeordnete ihre Teilnahme am Parlamentarischen Abend desDFV zugesagt.350 Feuerwehr-Führungskräfte aus ganz Deutschland sowie Gäste ausVerwaltung und Wirtschaft nutzen die Gesprächsplattform des DeutschenFeuerwehrverbandes in der Regierungsfeuerwache Berlin-Tiergarten.DFV-Präsident Hartmut Ziebs wird die Teilnehmerinnen und Teilnehmergemeinsam mit Berlins Landesbranddirektor Dr. Karsten Homrighausenbegrüßen. Der 13. Berliner Abend wird mit freundlicher Unterstützungvon Mercedes-Benz und T-Mobile durchgeführt.Hinweis für die Presse: Der 13. Berliner Abend der deutschenFeuerwehren findet am Mittwoch, 12. September 2018, ab 18.30 Uhr inder Feuerwache Berlin-Tiergarten (Elisabeth-Abegg-Straße 2, 10557Berlin) statt. Wir bitten um formlose Akkreditierung bis Montag, 10.September 2018, an darmstaedter@dfv.org.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia DarmstädterTelefon: 030-28 88 48 823Fax: 030-28 88 48 809darmstaedter@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenTwitter: @FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuell