Wiesbaden (ots) - Der neue Film von Thomas Stuber, IN DEN GÄNGEN(Start: 24. Mai), war einer der Anwärter auf den Goldenen Bären beider diesjährigen Berlinale und erzählt die Geschichte von Christian,der im Supermarkt anfängt und sich dort in seine Kollegin Marionverliebt - zunächst ohne Hoffnung, dass aus dieser Liebe etwas werdenkann. Für seine Darstellung des Christian erhielt Franz Rogowskigerade erst den Deutschen Filmpreis. Und auch die fünfköpfigeExpertenrunde der FBW zeigte sich beeindruckt von dem Film, den siemit dem höchsten Prädikat "besonders wertvoll" auszeichnet. In ihremGutachten schreibt sie: "Regisseur Thomas Stuber zeigt in IN DENGÄNGEN einen Mikrokosmos, der sich wohltuend abhebt vom oftGesehenen. IN DEN GÄNGEN erzählt auf spannende und überzeugende Weisevon den Nachwirkungen der deutsch-deutschen Vereinigung auf Menschenin Ostdeutschland. Der Film zeigt offen die Tristesse und ist dochkein trister Film. Seine Figuren berühren, obwohl bewusst Leerstellenbleiben in ihrer Biografie. Doch gerade diese Leerstellen und offenenFragen lassen den Film so authentisch werden. Jede der Figurenversucht ihren Platz in dieser irgendwie fremden Welt zu finden, sowidersprüchlich der zum Teil auch wirken mag. Aus diesenKonstellationen bezieht Thomas Stubers Film starke Momente, derenRelevanz in Bezug auf unsere heutige Gesellschaft nicht hoch genuganzusiedeln ist."Mehr dazu unter:http://www.fbw-filmbewertung.com/film/in_den_gaengenDer deutsch-dänisch-luxemburgische Animationsfilm LUIS UND DIEALIENS (Start: 24. Mai) von Wolfgang und Christoph Lauenstein erzähltauf unterhaltsame Weise die Geschichte einer außerirdischenFreundschaft zwischen einem 12jährigen Jungen und drei sehr frechenWesen von einem anderen Stern. "LUIS UND DIE ALIENS punktet nichtdurch ausgefeilte Animation und Texturen, sondern durch seinen Witzund seine lustigen Anspielungen. Die Aliens im Film sind knuffige,höchst flexible kleine Kerle. Immer gut gelaunt, immer zu Scherzenaufgelegt wollen sie eigentlich nur an die Massagematratze einesirdischen Shoppingkanals gelangen und haben ganz im Nebenbei einigenSpaß daran, die Gestalt von Erdlingen anzunehmen. Die BrüderChristoph und Wolfgang Lauenstein zeigen bei Drehbuch und Regie vielGespür für gut getakteten, kindgerechten Humor. Ihre Figuren erweisensich als echte Charaktere, die sich sicherlich schnell in dieZuschauerherzen spielen. Positiv aufgefallen sind der Jury auch diegut gewählten Sprecher." Dies schreibt die FBW-Jury über denAnimationsfilm, dem sie das Prädikat "wertvoll" verleiht.Mehr dazu unter:http://www.fbw-filmbewertung.com/film/luis_und_die_aliensTHE HAPPY PRINCE (Start: 24. Mai) erzählt als Biopic die letztenJahre des Dramatikers Oscar Wilde im ausgehenden 19. Jahrhundert.Rupert Everett ist dabei nicht nur Drehbuchautor und Regisseur,sondern arbeitet auch als Hauptdarsteller die vielen Facetten derhistorischen Figur Oscar Wildes gekonnt heraus. In ihrer Begründungfür das Prädikat "besonders wertvoll" lobt die Jury die KunstEveretts, "all das sehr lebendig und in seiner Schilderung konsequentund nachvollziehbar" wirken zu lassen. Auch werde im Drehbuch "nichtsbeschönigt und übermäßig verklärt" und nebenbei Themen wie dieTabuisierung von Homosexualität verhandelt. THE HAPPY PRINCE ist, sodie Jury, "auch üppiges Kino, das durchgängig hervorragend gespieltist und sich visuell auf höchstem Niveau bewegt. Eine erstklassigeLichtgestaltung sorgt für Lichtstimmungen, die absolut glaubhaft fürdie abgebildete Zeit erscheinen. Die historische Ausstattung zeugtvon großer Sorgfalt, ohne zu verbaut, zu perfekt zu wirken". Für dieFBW-Jury ist THE HAPPY PRINCE somit "ein rundum gelungenesRegiedebüt, das die Jury gleichzeitig als klug, unterhaltsam undvisuell ansprechend empfunden hat und somit vorbehaltlos jedemZuschauer ans Herz legen möchte". Mehr dazu unter:http://www.fbw-filmbewertung.com/film/the_happy_prince22. Dezember 1991. In der Nähe von Heidelberg stürzt einPropellerflugzeug vom Typ DC 3 in den Wald. 28 Menschen kommen umsLeben - ausnahmslos Mitwirkende eines satirischen Kurzfilmprojektsunter der Leitung des Rüsselsheimer Filmemachers Martin Kirchberger.Es ist der folgenschwerste Unfall, der sich je bei einerFilmproduktion ereignet hat. Der Autor und Regisseur Thomas Frickelsetzt seinem Freund Martin nun mit dem Dokumentarfilm WUNDER DERWIRKLICHKEIT (Start: 24. Mai), der im letzten Jahr mit dem HessischenFilmpreis ausgezeichnet wurde, ein würdiges filmisches Denkmal undthematisiert dabei auch, wie Kirchbergers spielerischem Bemühen umdie Erweiterung der Erfahrungsräume durch die realen VerhältnisseGrenzen gesetzt wurden. "Es gehört zu den Qualitäten des Films, dassFrickel nicht nur die verschiedenen Aspekte dieses schwerstenUnfalls, der sich in Deutschland je bei Dreharbeiten ereignete, durchBefragungen von Zeitzeugen, Verwandte und Freunde der Gestorbenen undeines der Überlebenden und Zeitdokumente wie die letztenFilmaufnahmen, die wenige Momente vor dem Absturz gemacht wurden,aufzeigt. Darüber hinaus macht der Film auch deutlich, warumKirchberger, der in seiner Kunst auch körperlich oft mit vollemEinsatz an die Grenzen ging, sich und sein Team mit solch einerextrem leichtsinnigen Aktion in Gefahr bringen konnte. Nebenbeiliefert er dabei auch ein kleines Porträt der Künstlerszene vonRüsselsheim in den 80er Jahren. Thomas Frickel wird mit seinem Filmseinem Freund und dessen Werk gerecht, wofür seinem Film das Prädikat"besonders wertvoll" zugesprochen wird." Mehr dazu unter:http://www.fbw-filmbewertung.com/film/wunder_der_wirklichkeitIn der kommenden Woche mit Prädikat im Kino: Das Teenie-DramaLETZENDLICH SIND WIR DEM UNIVERSUM EGAL und das Spielfilmdebüt BACKFOR GOOD. Mehr Informationen zu aktuellen und kommendenFBW-Empfehlungen unter www.fbw-filmbewertung.com. Die Deutsche Film-und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit denPrädikaten wertvoll und besonders wertvoll aus. Über dieAuszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünfGutachtern aus einem Pool aus 85 Experten aus ganz Deutschland. DieFBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.Pressekontakt:Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)Schloss Biebrich Rheingaustraße 14065203 WiesbadenTel: 0611/ 96 60 04 -18Fax: 0611/ 96 60 04 -11info@fbw-filmbewertung.comwww.fbw-filmbewertung.comOriginal-Content von: Deutsche Film- und Medienbewertung, übermittelt durch news aktuell