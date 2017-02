Die Berlinale-Galas live in 3sat

Mainz (ots) -"Berlinale 2017: Die Eröffnung": Donnerstag, 9. Februar, 19.20 Uhr,live"Berlinale 2017: Die Bärenverleihung": Samstag, 18. Februar, 19.00Uhr, live3sat ist dabei, wenn die Internationalen Filmfestspiele Berlin zum67. Mal ihre Tore öffnen und zum Abschluss des Festivals die Bärenverliehen werden: Live aus dem Berlinale Palast überträgt 3sat amDonnerstag, 9. Februar, 19.20 Uhr, die Eröffnungsgala "Berlinale2017: Die Eröffnung" und am Samstag, 18. Februar, 19.00 Uhr, dieVergabe der begehrten Auszeichnungen ("Berlinale 2017: DieBärenverleihung").Im Rahmen einer festlichen Gala werden die Filmfestspiele vonBerlinale-Chef Dieter Kosslick gemeinsam mit dem Jury-PräsidentenPaul Verhoeven eröffnet. Auf einer in diesem Jahr komplett neugestalteten Bühne führt Moderatorin Anke Engelke durch dieVeranstaltung, stellt die Jury vor und präsentiert dieWettbewerbsfilme.Bevor die Eröffnungsveranstaltung beginnt, berichtet 3sat-ReporterRainer Maria Jilg live vom roten Teppich und interviewt Stars derinternationalen Filmszene. Vor Ort sind auch Cécile Schortmann undFilmkritikerin Katja Nicodemus, die im Foyer des Berlinale Palasteseinen Ausblick auf das Festival geben und dessen Highlightsvorstellen.Nachdem die internationale, hochkarätig besetzte Jury zehn Tagehinter verschlossenen Türen beraten hat, stehen sie am 18. Februarfest: die Berlinale-Preisträger. Ausgezeichnet werden Filme undFilmschaffende in 13 Kategorien, von "Bester DarstellerIn" bis hin zu"Bester Film". 3sat überträgt die Preisverleihung, die ebenfalls vonAnke Engelke moderiert wird. Das 3sat-Team vor Ort fängt die Stimmungdes Gala-Abends ein. Im Anschluss spricht Rainer Maria Jilg inexklusiven Interviews mit den Gewinnern und diskutiert mit KatjaNicodemus über die ausgezeichneten Filme.Hinweis für Journalisten: Die Filmreihe "Bärenstarkes Kino" mit 16herausragenden Filmen der letzten Wettbewerbe flankiert die aktuelle"Kulturzeit"-Berichterstattung vom Festival. Weitere Informationenzum 3sat-Berlinale-Programm erhalten Sie unter: https://pressetreff.3sat.de/startseite/programm/programmhinweise/artikel/die-63-berlinale-in-3sat-1/ sowie unter www.3sat.de/berlinaleFotos zu den Sendungen erhalten Sie hier:https://presseportal.zdf.de/presse/berlinale_eroeffnungFotos zur Filmreihe "Bärenstarkes Kino" erhalten sie hier:https://presseportal.zdf.de/presse/baerenstarkPressekontakt:Presse und Öffentlichkeitsarbeit 3satJessica Zobel+49 (0) 6131 - 701 6293Zobel.j@3sat.deOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell