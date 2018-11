Berlin wird smart: Hauptstadtmesse belektro vernetzt Elektrobranche in der Region Nordost (FOTO)

Berlin (ots) -- 13.543 Branchenvertreter besuchen belektro 2018- Rund 250 Aussteller aus zehn Ländern auf Hauptstadtmesse fürElektrotechnik, Elektronik und Licht- Nächste belektro vom 3. bis 5. November 2020 in BerlinInsgesamt 13.543 Branchenvertreterinnen und Branchenvertreterwaren vom 6. bis 8. November bei der Messe Berlin zu Gast. Sieinformierten sich über die neuesten Technologien und intelligenteLösungen von rund 250 Ausstellern aus zehn Ländern in den BereichenSmart Home, vernetzte Gebäudetechnik, innovativen Lichttechniken,Elektromobilität und weiteren Branchenthemen.Der Themenmix kam bei den Fachbesuchern gut an. Dies zeigt sichauch in der hohen Bereitschaft, die Messe weiterzuempfehlen. Bei derBesucherbefragung lag diese bei über 96 Prozent und konnte damit nach83 Prozent Weiterempfehlungsbereitschaft auf der belektro 2016nochmal kräftig ausgebaut werden. Auch bei den Ausstellern ist dieWeiter-empfehlungsbereitschaft von 83 auf 86 Prozent angestiegen, wiedie Ausstellerbefragung ergab. Besonders gut entwickelte sich demnachdie Zufriedenheit mit dem geschäftlichen Ergebnis, die von 78 auf 86Prozent angewachsen ist.Karel Heijs, Geschäftsbereichsleiter des Veranstalters MesseBerlin zieht eine positive Bilanz: "Die Vernetzung von digitalenTechnologien wird noch mehr zur Erfolgsgeschichte, wenn Industrie undHandwerk den Weg gemeinsam gehen. Nur wenn die einzelnen Akteure sichmiteinander vernetzen, kann auch die technologische Vernetzunggelingen. Unser Anspruch als Veranstalter der belektro ist es, denpassenden Rahmen für diesen Austausch zu geben. Dies ist uns indiesem Jahr gut gelungen."Ein besonderes Augenmerk der belektro 2018 lag auf Informations-und Weiterbildungsangeboten. "Unser Programm ist bei der jungenGeneration gut angekommen. Wir haben in drei Tagen über 1.000 E-Zubisauf der Werkstattstraße fortgebildet. Gerade in Zeiten desFachkräftemangels ist das für unsere Branche ein gutes Zeichen", sagtConstantin Rehlinger, Geschäftsführer E|HANDWERKE Berlin/Brandenburg.Auch das Angebot für Gesellen ist bei der Zielgruppe hervorragendangekommen."Ein positives Feedback gab es von vielen Besuchern zum 50 Seitenstarken Neuheiten-Report, der an den Info-Countern in den Messehallenerhältlich war, genauso wie zum neuen Leitsystem für Besucher, beidem ein rotes Icon alle Stände markierte, an denen eine der mehr als80 Neuheiten ausgestellt wurden. Der Neuheiten-Report steht aufwww.belektro.de/Presse/Neuheiten-Report zum Download bereit.Die nächste belektro findet vom 3. bis zum 5. November 2020 aufdem Gelände der Messe Berlin unter dem Funkturm statt.Stimmen der Aussteller zur belektro 2018Carsten Joschko, Vorsitzender, E|HANDWERKE Berlin/ Brandenburg:Das war die beste belektro aller Zeiten. Insbesondere dieZusammenarbeit zwischen E-Handwerk, der Messe als Veranstalter unddem Großhandel hat wunderbar funktioniert. Alle haben an einem Stranggezogen, gemeinsam Ideen entwickelt und daraus ein stimmigesRahmenprogramm erstellt.Andree Fischer, Marketing und Kommunikation, Bals ElektrotechnikGmbH:Die belektro wurde ihrem Ruf als führende Fachmesse für dieWirtschaftsregion Berlin-Brandenburg gerecht. Unsere Entscheidung,nach einigen Jahren wieder dabei zu sein, war absolut richtig. Wirsind sehr zufrieden mit den geführten Fachgesprächen und dasgleichermaßen mit neuen Interessenten als auch mit unserenBestandskunden. Hervorzuheben ist die professionelle Durchführung derVeranstaltung und das sowohl vor als auch während der Messe.Jürgen Köchling, Leiter Vertrieb DACH und Alexander Schwarz,Regionalverkaufsleiter Deutschland (Nord), Günther Spelsberg GmbH &Co. KG:Berlin ist eine Welt für sich - und zwar im positiven Sinne. Aucham Ende eines langen Messejahres ist es immer wieder belebend, hierauf der belektro zu sein. Auf der Messe werden die richtigen Themengesetzt und die Mischung im Publikum von Anwender bis zumDienstleister stimmt. Es lohnt sich, teilzunehmen.Oliver Born, Leiter Vertriebsmarketing DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG:Positiv für uns war dieses Jahr der gute Zuspruch zumRahmenprogramm - insbesondere im ELEKTROPRAKTIKER-Forum und imPlanerforum. Aus diesem Zuspruch ergibt sich folgende Erkenntnis: Diebelektro wird nicht nur genutzt, um Hersteller mit ihren Lösungenpraxisnah kennenzulernen, sondern zunehmend auch zur Aus- undWeiterbildung. Für uns ist das eine erfreuliche Entwicklung.Heiko Reichel, Gebietsverkaufsleiter Leipziger Leuchten GmbH:Wir freuen uns über die viele guten Gespräche und die zahlreichenKontakte zu bestehenden Kunden. Wir hatten uns aber etwas mehrversprochen hinsichtlich neuer Kundenkontakte. Insbesondere unsereSmart City-Lichtstele PABLO und unser Energieversorgungspoller PETRAstießen auf erfreulich großes Besucherinteresse.Winfried Mader, Leiter Vertriebsregion Ost, OBO BETTERMANN HoldingGmbH & Co. KG:Wir können auf eine sehr positive belektro blicken. Kontakte zumHandwerk, Planern, dem Handel und zahlreichen Vertretern ausIndustrie und Behörden wurden geknüpft, damit sind wir sehrzufrieden. Die belektro hat eine hohe Relevanz für uns. Wir erreichendamit das Handwerk, Planer aus Berlin, Brandenburg, MecklenburgVorpommern, Sachsen Anhalt und Sachsen.Karlheinz Reitze, Vorsitzender der Geschäftsführung der ViessmannPV + E-Systeme GmbH:Die belektro hat für uns eine sehr große Relevanz, weil wir hiereine sehr gute Plattform finden, auf der wir unsere Produkte undDienstleistungen unter dem Motto "We electrify! - Strom und Wärmewachsen zusammen" sehr gut einem hoch qualifizierten Fachpublikumpräsentieren können. Insbesondere haben wir das Fachhandwerkbegeistert mit unserem Komplettangebot von der Stromerzeugung überdie Speicherung, elektrische Warmwasserbereitung und -heizung bis hinzu unserem ViShare Flatratetarif sowie dem umfassenden Serviceangebotmit zahlreichen Softwaretools.Emre Onur, Chefredakteur Fachzeitschrift LICHT:Die Qualität der Gespräche bei uns am Stand, bei den Ausstellernund im LICHT-Dialog war in diesem Jahr besonders gut. Es gibt bei denBesuchern einen hohen Informationsbedarf, wenn es um die Neuerungenin der Lichttechnik oder -steuerung geht. Im neu konzipiertenLICHT-Dialog konnten sich die Teilnehmer direkt mit den Referentenintensiv und im Dialog austauschen. Das abwechslungsreiche Programm,ob Tageslicht, HCL oder konkrete Planungsbeispiele aus Berlin, botden Besuchern des LICHT-Dialogs eine Plattform zum Netzwerken undInformieren.Über die belektroDie Fachmesse für Elektrotechnik, Elektronik und Licht findet seit1984 statt. Veranstalter der belektro ist die Messe Berlin, ideellerund fachlicher Träger die Elektro-Innung Berlin. Weitere Träger,fördernde Verbände und Institutionen sind der ZVEI-FachverbandElektroinstallationssysteme, die Landesgruppe Berlin-Brandenburg desBundesverbandes des Elektro-Großhandels (VEG) e.V., die BezirksgruppeBerlin-Brandenburg der LiTG - Deutsche Lichttechnische Gesellschafte.V., der LIV Elektrohandwerke Berlin / Brandenburg und die StromnetzBerlin GmbH. www.belektro.de