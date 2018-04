Berlin (ots) - Die AfD begrüßt die Aktion "Berlin trägt Kippa".Der stellv. Bundesprecher sowie Berliner Landes- undFraktionsvorsitzende Georg Pazderski erklärte dazu:"Wir rufen alle auf, morgen an der Solidaritätskundgebung um 18:00Uhr vor dem Jüdischen Gemeindehaus in Berlin teilzunehmen. Die AfDhat sich stets gegen jede Form von Antisemitismus ausgesprochen undihre Solidarität mit allen jüdischen und israelischen Mitbürgern undGästen zum Ausdruck gebracht.Gleichzeitig verurteilen wir die wachsende Zahl vonantisemitischen Ausschreitungen und Drohungen; unabhängig davon, vonwem sie ausgehen. Bereits frühzeitig haben wir vor dem massivenErstarken des muslimischen Antisemitismus gewarnt. DieBundesregierung wie auch die Landesregierungen bleiben aufgefordert,diesem Treiben mit allen zu Gebote stehenden demokratischen MittelnEinhalt zu gebieten. In diesem Sinne werden auch wir an derKundgebung teilnehmen."Pressekontakt:Michael Pfalzgrafpresse@afd.dePressestelle BundesvorstandAlternative für DeutschlandSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 2 20 56 96-55Original-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell