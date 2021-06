Berlin steht vor Volksbefragung über Immobilien-Enteignung

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

BERLIN (dpa-AFX) - In Berlin kommt es voraussichtlich zu einer Volksbefragung über die Enteignung großer Immobilienunternehmen.



Die Bürgerinitiative "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" sollte mit den bisher geprüften Unterschriften das notwendige Quorum erreicht haben, teilte Landeswahlleiterin Petra Michaelis am Freitag mit. Das endgültige Ergebnis werde Anfang Juli bekannt gegeben./ah/bf/DP/he