In Berlin startet die innovative Verbreitungskampagne des iberischen Jamón, die 25.000 Kilometer durch ganz Europa zurücklegt

Berlin (ots) - WERBEKAMPAGNE DER EU UND VON JAMONES IBÉRICOS DE ESPAÑADie deutsche Hauptstadt hat die erste Station der 'Ham Passion Tour' beherbergt,eine Roadshow, die den unschlagbaren Geschmack des iberischen Jamón, einem derLebensmittel, die am besten die Identität der europäischen gastronomischenTradition ausmachen, durch den ganzen Kontinent bringt. All dies im Rahmen desehrgeizigen Förderungs- und Informationsprogramms von Jamones Ibéricos de Españaund der Europäischen Union.Die Expertenhände der bekannten Tranchier-Meister, wie dem Deutschen DanielLluch Mill und der Spanierin Raquel Acosta, haben die Interaktion mit denVerbrauchern durch Kostproben und 'Tranchier-Shows' im Rahmen einer Masterclassin der Hotelfachschule OSZ Gastgewerbe gefördert.Das avantgardistische Einkaufszentrum Sony Center war die Bühne für das ersteZiel der 'Ham Passion Tour', einer Kampagne, die von Jamones Ibéricos de Españamit der Finanzierung der Europäischen Union (EU) auf den Weg gebracht wird. Indiesen Tagen, an denen der 'Iberian Ham Truck' an diesem herausgehobenen Ortist, hat eine große Zahl von Besuchern, hauptsächlich aus Deutschland, dieMöglichkeit, an einer Vielzahl von Aktivitäten über den iberischen Jamónteilzunehmen. Eine ehrgeizige Initiative, die für alle deutschen Foodies dieMöglichkeit in Reichweite bringt, vor Ort den iberischen Jamón, die authentischeLeidenschaft Europas, zu entdecken.Kostproben und QualitätskontakteDie Expertenhände der bekannten Tranchier-Meister, wie dem Deutschen DanielLluch Mill und der Spanierin Raquel Acosta, fördern die Interaktion mit denVerbrauchern durch Kostproben und 'Tranchier-Shows', bei denen gezeigt wird,dass das Aufschneiden des Schinken entscheidend für seinen Genuss und seinenvollen Geschmack mit all seinen Aromen ist (in einem iberischen Jamón können biszu sieben verschiedene Geschmacksrichtungen festgestellt werden). Ein echtesProdukt mit viel Persönlichkeit, das jeder Verbraucher kennen sollte, um esoptimal nutzen zu können, um diese Leidenschaft, diese Rasse, die es definieren,zu spüren.Zudem ermöglicht der 'Iberian Ham Truck' im modernen Sony Center, einherausgehobener Ort von großem touristischen Interesse, dass die 'Ham PassionTour' viele Kontakte hoher Qualität schafft. Dank ihrer Mobilität bringt die'Ham Passion Tour' über die neuralgischen Zentren, die den größtenPersonenverkehr aufweisen, ganz Europa die Kultur des Schinkens näher. Für dieFoodies der ganzen Welt stellt sie eine einzigartige Gelegenheit dar, dieLeidenschaft zu verstehen, die es für dieses Wahrzeichen der europäischenGastronomie gibt.Nächste Station: MünchenDie zweite Station des 'Iberian Ham Truck' ist München(Olympia-Einkaufszentrum). Ein weitere gute Gelegenheit, die Tugenden desiberischen Jamón, die authentische Leidenschaft Europas, den deutschen Foodiesnäherzubringen. Die übrigen Orte, an die die 'Ham Passion Tour' im ersten Jahrder Kampagne kommt, die mehr als 25.000 Kilometer in ihren drei Jahrenzurücklegt, sind: Madrid, Bilbao, Paris, Marseille, London und Liverpool. GroßeStädte, die innerhalb dieser Tour des Geschmacks und der Aromen sehen, wie derAnführer der europäischen Gastronomie, der iberische Jamón, zu ihnen kommt.Über ASICIDie Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico (ASICI) (InterprofessionelleVereinigung des Iberischen Schweins) ist eine gemeinnützige InterprofessionelleNahrungsorganisation (OIA), in der gleichberechtigt 90 % der Organisationen desHerstellungsbereichs (Viehzüchter) und 90 % der Weiterverarbeitung(Industriebetriebe) des iberischen Schweins vertreten sind. 1992 gegründet wurdesie vom Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung 1999 als eineInterprofessionelle Nahrungsorganisation für den Sektor des iberischen Schweinsanerkannt.www.hampassiontour.eu/de/ham-passion-tour