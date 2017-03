Berlin rechnet trotz Differenzen mit 'ordentlicher' G20-Verständigung

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung stellt sich im Kreis der G20-Gruppe der führenden Industrie- und Schwellenländer auf schwierige Gespräche zur Handels- und Finanzmarktpolitik ein.



Beim Treffen der G20-Finanzminister und -Notenbankchefs an diesem Freitag und Samstag in Baden-Baden bestehe "natürlich Diskussionsbedarf", hieß es am Montag im Finanzministerium in Berlin. Die Debatte werde aber konstruktiv verlaufen und zu einer "ordentlichen Verständigung zu wesentlichen Themen führen".

Es gebe keinen Grund für Pessimismus - weder wegen der Weltwirtschaft noch wegen der Beziehungen zu den USA. Das Wachstum der globalen Wirtschaft liege leicht über dem Durchschnitt der vergangenen Jahrzehnte: "Die Verbesserung der Konjunkturperspektiven wird allgemein anerkannt."

Deutschland hat bis zum Sommer den G20-Vorsitz der Top-Wirtschaftsmächte übernommen. Die von den deutschen Gastgebern gesetzten G20-Schwerpunkte wie etwa Stärkung der Widerstandskraft der Volkswirtschaften oder eine Partnerschaft mit Afrika werden überlagert von den aktuellen Differenzen vor allem mit der neuen US-Regierung unter Donald Trump./sl/DP/jha