Berlin (ots) -Eröffnung am 17. August 2018 +++ 80 verblüffende Exponate +++ imHerzen Berlins am Alexanderplatz +++ für alle Altersklassen +++täglich von 10:00 bis 21:00 Uhr geöffnet +++ auch Führungen,Kindergeburtstage und Firmenevents +++Ein einzigartiges Museumskonzept kommt nach Berlin - das Museumder Illusionen. Über 80 Exponate laden die Besucher zum Mitmachen undStaunen ein. Unglaubliche Räume, optische Täuschungen und haptischeIllusionen sowie Hologramme, Spiele und Kaleidoskope stellen dasGehirn auf eine Probe und versprechen ein Museumserlebnis der anderenArt. Direkt am Alexanderplatz gelegen wartet das Museum derIllusionen darauf, in einer vollkommen neuen Art und Weise entdecktzu werden. "Berlin steht für Kreativität, Coolness, Toleranz,Moderne, Start-ups und Anderssein. Deshalb passt das 'etwas andereMuseum' auch zu unserer Hauptstadt", so Michael Posch,Geschäftsführer des Berliner Museums der Illusionen.Der Mensch erweckt die Illusionen zum Leben und wird damit zumelementaren Teil der Ausstellung, in der Anfassen ausdrücklicherlaubt ist! #dasmuseumbistdu! Die Besucher dürfen sich ausprobierenund nach Lust und Laune experimentieren. Es geht um Spaß, Kreativitätund darum, sich auf etwas Neues einzulassen. Die Zeit im Museumerweitert den Horizont und fordert das Gehirn. Ob an der Deckeklebende Menschen, Zwerge und Riesen, Kopf ohne Rumpf oder ein etwasanderer Stuhl: Es ist nicht immer alles so, wie es scheint. Genaudarum geht es im Museum der Illusionen. "Manche Illusionen nehmeneinen regelrecht auseinander, weil man seinen Augen nicht mehr trauenkann und es einfach nicht begreift." erzählt Michael Posch. Das machtden besonderen Reiz des Museums aus.Spezielle Foto-Punkte regen die Besucher an, Selfies und andereungewöhnliche Aufnahmen zu machen, um bleibende Erinnerungenmitzunehmen.Als besonderes Extra gibt es clevere Spielbereiche mitnachhaltigem Holzspielzeug von Dilemma Games. Die vielenbeeindruckenden Tangrams, 3D-Puzzle und Rätsel machen nicht nur Spaß,sondern trainieren außerdem die motorischen Fähigkeiten. ImMuseumsshop können die Spiele für Zuhause gekauft werden - auch ohneEintrittskarte.Wer vom Museum der Illusionen nicht genug bekommen kann, buchteine exklusive Führung mit Zauberer, eine spezielle Geburtstagstourmit Limonade, Kaffee und Kuchen oder mietet das Museum fürFirmenevents oder als Shooting-Location. Wie im Museum selbst giltauch hier: Alles ist möglich.Tickets und Informationen für Besucher unter:https://berlin.museumderillusionen.de/