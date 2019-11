"In Berlin gibt es nichts, was es nicht gibt" / Von Fast Food zu Fine Dining in der Hauptstadt - "Die Foodtruckerin - Berlin Spezial" am 1. Dezember um 18.05 Uhr auf WELT (FOTO)

Berlin (ots) -Felicitas Then widmet die neue Folge ihrer Reportagereihe "Die Foodtruckerin"ihrer Wahlheimat. WELT zeigt das "Berlin Spezial" am 1. Dezember 2019 zurgewohnten Sendezeit um 18.05 Uhr.Berlin ist die Hauptstadt des Döners! Die Macher von "Kebap with Attitude"interpretieren das beliebte Fastfood türkischen Ursprungs, das erstmalig in derbekannten Art in Berlin verkauft wurde, mit unterschiedlichen Fleischsorten undToppings komplett neu. Die Millionenstadt hat aber kulinarisch mehr zu bietenals die Köstlichkeit aus Fleisch, Brot und Salat. Die TV-Köchin schwärmt: "InBerlin gibt es nichts, was es nicht gibt. Tolle Spezialitäten aus der ganzenWelt, verrückte Food-Konzepte und jetzt sogar einen Deluxe-Döner!"Inmitten des Britzer Gartens im Stadtteil Neukölln fängt Klaus Hidde den RotenAmerikanischen Sumpfkrebs, mit dem er die Sterneköche Berlins beliefert.Außerdem widmet sich "Die Foodtruckerin" dem Trend "From Nose to Tail":Felicitas zerlegt im Restaurant "Herz und Niere" einen kompletten Schweinekopfund lernt, wie alle Teile eines Tieres ressourcenschonend verarbeitet werdenkönnen.Es sind zwei weitere Folgen für Frühjahr 2020 aus Schottland geplant.Die neue Folge von "Die Foodtruckerin" am 1. Dezember 2019 um 18.05 Uhr auf WELTund nach Ausstrahlung in der TV-App sowie der WELT-Mediathek.Pressekontakt:Kathrin MohrProgrammkommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4625kathrin.mohr@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell