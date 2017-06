Berlin gehört zu globalen Städteelite (FOTO)

Düsseldorf (ots) -A.T. Kearney legt Ranking der weltweit einflussreichstenMetropolregionen vor."Mit der Global Cities Studie von A.T. Kearney ermitteln wir diemächtigsten Städte der Welt und jene, die das größte Potenzial fürdie Zukunft haben. Berlin ist in beiden Kategorien Spitze und darfsich daher selbstbewusst in eine Reihe mit New York, London und Parisstellen", sagt Dr. Martin Eisenhut, Managing Director von A.T.Kearney für Zentraleuropa. "Investoren und Unternehmenslenker, diewissen wollen, welche Städte heute und in Zukunft Kapital, Ideen undkluge Köpfe anziehen und fruchtbare Investitionsstandorte sind,kommen an Berlin nicht mehr vorbei - doch auch München und Düsseldorfholen auf."Der seit 2008 jährlich erstellte Global Cities Index zeichnetzusammen mit dem Global Cities Outlook ein aufschlussreiches Bild derweltweit einflussreichsten Metropolregionen von heute und morgen. DerIndex beleuchtet die gegenwärtige Leistung von 128 Städten in denDimensionen Wirtschaftsaktivitäten, Humankapital,Informationsaustausch, Kulturangebot und politisches Engagement. DerOutlook untersucht zudem seit 2015 das Potenzial dieser Städte, alsowie schnell und gut sie in den Dimensionen Lebensqualität, Ökonomie,Innovation und Governance gegenüber den Top Performern aufholen. Die16 Städte, die im Index als auch im Outlook zu den Top 25 gehören,zählt A.T. Kearney zur globalen Elite.Im Global Cities Index, der die aktuelle Performance der Städtevergleicht, hat New York sich den ersten Platz von Londonzurückerobert. Jahrelang stand New York an der Spitze des Rankingsund wurde im vergangenen Jahr erstmals von London auf den zweitenPlatz verwiesen. Nun glänzt New York beim Informationsaustausch undübertrumpft London sowohl beim politischen Engagement als auch beiWirtschaftsaktivitäten, wo London im vergangenen Jahr schwächelte.Berlin konnte seine Leistungskraft um zwei Punkte steigern undliegt nun auf dem 14. Platz, was unter anderem darauf zurück zuführen ist, dass die deutsche Hauptstadt es mittlerweile zum weltweitführenden Ort für internationale Messen und Verbandskongressengeschafft hat.Im Global Cities Outlook ist die Metropolregion San Francisco seitnunmehr drei Jahren unangefochtener Spitzenreiter - dank ihrerüberragenden Innovationskraft, sprich dem hohen Investitionsvolumenund der Vielzahl von Inkubatoren im Silicon Valley.Auf der Überholspur in Richtung Zukunft ist eindeutig Paris. DieStadt an der Seine hat sich innerhalb nur eines Jahres vomdreizehnten auf den dritten Platz vorgekämpft und ist damit für SanFrancisco und New York (Platz zwei) eine ernstzunehmende Konkurrenzgeworden. Paris stellt nicht nur eine verbesserte Infrastruktur undhöhere Direktinvestitionen in Aussicht, sondern auch eine gestärkteInnovationskraft durch mehr Venture- und Private-Equity-Kapital undmehr Inkubatoren. Allerdings, so kommentieren die Studienautoren denrasanten Aufstieg der französischen Metropole, müsse dieStartup-Szene von Paris die Berliner Konkurrenz fürchten: Wegenniedrigerer Lebenshaltungskosten in Berlin ziehe die creative classaus London und Paris an die Spree.Einen großen Sprung im Outlook schaffte auch Düsseldorf (22.Platz) mit einer Verbesserung um acht Ränge. München konnte sich umzwei Plätze steigern und ist somit auf dem neunten Platz unter denweltweiten Top 10 Städten mit dem größten Potential für die Zukunft."Ein zentrales Thema im aktuellen Global Cities Index ist dieEntwicklung von Startup-Ökosystemen", kommentiert Eisenhut diediesjährigen Ergebnisse: "Nähe zu Innovationspartnern, Zugang zuTalenten, günstige Regulierungen vor Ort und eine hochwertigeInfrastruktur geben den Ausschlag." Große Unternehmen prüften lautEisenhut gründlich die Startup-Szene vor Ort als entscheidendenIndikator, ob sich eine Investition in die Region lohne. Umsowichtiger sei es daher, dass Berlin sich weiterhin für junge,kreative und liberale Menschen offen zeige und in die Vernetzung vonForschung und Wirtschaft investiere.Über den A.T. Kearney Global Cities IndexDer Global Cities Index (GCI) von A.T. Kearney bewertet 128Metropolregionen anhand von 27 Kennzahlen in den fünf DimensionenWirtschaftsaktivität, Humankapital, Informationsaustausch, Kultur undpolitisches Engagement. Die Ergebnisse werden seit 2015 vom GlobalCities Outlook (GCO) flankiert: Er misst, wie schnell sich die Städtein Bezug auf 13 Basisindikatoren entwickeln, die am Dauer amwahrscheinlichsten die Fähigkeit einer Stadt beeinflussen, Ideen,Kapital und qualifizierte Arbeitskräfte anzuziehen, zu binden oderselbst hervorzubringen. Dabei geht es um die DimensionenLebensqualität, Ökonomie, Innovation und Governance.Weitere Informationen finden Sie unter:https://www.atkearney.com/research-studies/global-cities-indexÜber A.T. KearneyA.T. Kearney zählt zu den weltweit führendenUnternehmensberatungen für das Top-Management und berät sowohl globaltätige Konzerne als auch führende mittelständische Unternehmen undöffentliche Institutionen. Mit strategischer Weitsicht und operativerUmsetzungsstärke unterstützt das Beratungsunternehmen seine Klientenbei der Transformation ihres Geschäftes und ihrer Organisation. ImMittelpunkt stehen dabei die Themen Wachstum und Innovation,Technologie und Nachhaltigkeit sowie die Optimierung derUnternehmensperformance durch das Management von Komplexität inglobalen Produktions- und Lieferketten. A.T. Kearney wurde 1926 inChicago gegründet. 1964 eröffnete in Düsseldorf das erste Büroaußerhalb der USA. Heute beschäftigt A.T. Kearney rund 3.500Mitarbeiter in über 40 Ländern der Welt.