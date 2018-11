Berlin für Verlängerung der EU-Sanktionen gegen Russland

KIEW (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich bei einem Arbeitsbesuch in der Ukraine für eine Verlängerung der EU-Sanktionen gegen Russland ausgesprochen.



"Deutschland wird für die Verlängerung der Sanktionen eintreten", sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Präsident Petro Poroschenko in Kiew. Allerdings könnten diese abgemildert werden, wenn es Fortschritte bei der Beilegung des Konflikts in der Ostukraine gebe. "Leider gibt es keine stabile Waffenruhe, es sterben Soldaten", betonte die Regierungschefin.

Poroschenko hob hervor, dass auch "Frauen und Kinder" bei den Kämpfen getötet würden. "Die Situation im Donbass bleibt angespannt", sagte der 53-Jährige. Gleichzeitig kritisierte er die für den 11. November angesetzten Wahlen in den Separatisten-Gebieten. Diese "Fake-Wahlen" seien "wertlos". "Die einzige Lösung des Konflikts sind faire, transparente und demokratische Wahlen nach ukrainischem Gesetz", unterstrich das Staatsoberhaupt.

Seit 2014 kämpfen Regierungstruppen gegen prorussische Rebellen in der Ostukraine, die von Moskau unterstützt werden. UN-Zählungen nach wurden mehr als 10 000 Menschen getötet. Ein Friedensplan liegt auf Eis. Die Europäische Union hatte 2014 nach der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim erstmals Sanktionen gegen Moskau verhängt./ast/DP/nas