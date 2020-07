"Berlin direkt - Sommerinterviews" 2020 starten im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) - Neue "Sommerinterview"-Staffel des ZDF-Politmagazins "Berlin direkt" - die erste in Zeiten von Corona: Während der parlamentarischen Sommerpause interviewen die "Berlin direkt"-Moderatoren Theo Koll und Shakuntala Banerjee die Spitzen der im Bundestag vertretenen Parteien. Insgesamt acht Sommerinterviews sind vom 12. Juli bis zum 30. August 2020, jeweils sonntags um 19.10 Uhr, im ZDF zu sehen. Zum Auftakt spricht Theo Koll am Sonntag, 12. Juli 2020, 19.10 Uhr im ZDF, mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.Das Coronavirus hat einige der größten Umwälzungen seit Jahrzehnten gebracht - mit Herausforderungen für die Bürger und für die Politik. Die ZDF-"Sommerinterviews" bieten die Gelegenheit zu vertiefenden Gesprächen - auch über diese Fragen: Wie wirkt sich die Coronakrise darauf aus, wie wir künftig leben - ob zum Beispiel mit mehr Staat und weniger Globalisierung? Wer trägt die Last der gigantischen Schuldenberge? Und wer in der politischen Führung hat welche Konzepte? Wer will das Land künftig mit wem und wie führen? Ein Jahr vor der nächsten Bundestagswahl, ein halbes Jahr vor der Wahl zum CDU-Parteivorsitz und mitten in der anhaltenden Coronapandemie gibt es Antworten in den ZDF-"Sommerinterviews" 2020.Übersicht über die "Berlin direkt - Sommerinterviews":Sonntag, 12. Juli 2020, 19.10 Uhr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Gespräch mit Theo KollSonntag, 19. Juli 2020, 19.10 Uhr Markus Söder, CSU-Vorsitzender, im Gespräch mit Theo KollSonntag, 26. Juli 2020, 19.10 Uhr Christian Lindner, FDP-Vorsitzender, im Gespräch mit Shakuntala BanerjeeSonntag, 2. August 2020, 19.10 Uhr Katja Kipping, Vorsitzende Die Linke, im Gespräch mit Shakuntala BanerjeeSonntag, 9. August 2020, 19.10 Uhr Tino Chrupalla, AfD-Bundessprecher, im Gespräch mit Theo KollSonntag, 16. August 2020, 19.10 Uhr Norbert Walter-Borjans, SPD-Vorsitzender, im Gespräch mit Theo KollSonntag, 23. August 2020, 19.10 Uhr Annalena Baerbock, Vorsitzende Bündnis 90/Die Grünen, im Gespräch mit Shakuntala BanerjeeSonntag, 30. August 2020, 19.10 Uhr Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU-Vorsitzende, im Gespräch mit Shakuntala BanerjeeDie "Sommerinterviews" sind seit 32 Jahren fester Bestandteil des ZDF-Sommerprogramms. Das erste wurde 1988 im Rahmen der Sendung "Bonn direkt" ausgestrahlt.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/berlindirektPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/berlin-direkt-sommerinterviews-2/"Berlin direkt" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/politik/berlin-direkthttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7840/4642953OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell