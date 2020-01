Berlin braucht keine Loveparade / Kommentar von Martin Nejezchleba

Berlin (ots) - Gentrifizierung ist ein absurder Vorgang. Jemand bringtKreativität und Leben in eine heruntergekommene Gegend. Auf der Verwahrlosungentsteht etwas Neues, es hat Erfolg - und der birgt gleichzeitig den kommendenNiedergang. Denn Erfolg macht attraktiv, immer mehr Menschen wollen daranteilhaben. Und Geld verdienen. Aus dem Trend wird ein Massenphänomen, Kommerz,Uninteressantes. Das Leben und die Kreativität ziehen weiter.Was der Prenzlauer Berg für die Berliner Szeneviertel war, war die Loveparadefür die Clubszene: die Wiege der Gentrifizierung. Absurder wird es nur, wenn derGründer der Loveparade 30 Jahre später gegen die Verdrängung in der Clubszenekämpft, indem er die Loveparade zurückholt. Und das auch noch zehn Jahre nachdemes bei der hypertrophen Nachfolgeveranstaltung der Loveparade in Duisburg zueiner tödlichen Massenpanik kam.Dr. Motte in allen Ehren. Er hat recht, wenn er bei der Präsentation seinesVorhabens vom guten Image schwärmt, das seine Technoszene Berlin verpasst hast.Er hat auch recht, wenn er beklagt, dass immer mehr Clubs wegenLärmschutzauflagen und steigender Mieten verdrängt werden. Aber eine neueLoveparade als Rettung? Ernsthaft? In der Spätphase des legendären Raves flossenim Tiergarten Alkohol, Urin und sonstige Körperflüssigkeiten in derartigenStrömen, dass alle nur noch froh waren, wenn der allsommerliche Spuk vorbei war- und die Loveparade aus Berlin verschwand. Das Image der überbordendenMassenveranstaltung wird die Loveparade auch per Fundraising nicht mehr los.Auch die Erinnerung an die 21 Toten von Duisburg nicht. Die Loveparade istzurecht eine wichtiger Teil der Berliner Geschichte. Aber das sollte sie auchbleiben.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53614/4490967OTS: BERLINER MORGENPOSTOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell