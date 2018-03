Berlin bekommt ein neues Anti-Terror-Zentrum

Berlin (ots) - Das Berliner Landeskriminalamt stellt sich in derTerror-Bekämpfung neu auf.Nach einem internen Papier der Senatsinnenverwaltung, das demRundfunk Berlin-Brandenburg und der Berliner Morgenpost vorliegt,erhalten rund 1200 Elitepolizisten ein neues Domizil an derTempelhofer Ringbahnstraße.Im Gebäude des ehemaligen Reichspostzentralamts werden sämtlicheoperativen Einsatzkräfte wie das Spezialeinsatzkommando (SEK) und dasMobile Einsatzkommando (MEK) untergebracht. Auch das fürislamistischen Terror zuständige Staatsschutzdezernat wird eine Etagedes Gebäudes beziehen.Mit dem neuen Anti-Terror-Zentrum ziehen Innensenator AndreasGeisel und die Polizeiführung die Konsequenzen aus dem Fall desWeihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri.Zwischen Staatsschützern und Observationskräften hatte es bei derBeobachtung Amris massive Kommunikations- und Abstimmungsproblemegegeben. Das Areal an der Ringbahnstraße soll zunächst für 15 Jahreangemietet werden. Die Gesamtkosten für Miete und Umbau belaufensich auf 125 Millionen Euro. Das Geld wurde vom Hauptausschuss desBerliner Abgeordnetenhauses freigegeben und ist im Doppelhaushalt2018/19 bereits eingestellt. Anvisierter Bezugstermin des Gebäudesist der 1.1.2020.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgRedaktion Investigatives und HintergrundMasurenallee 8 - 1414057 BerlinTel.: (030) 97 99 3-30333Fax: (030) 97 99 3-30309Mail: koordination@rbb-online.deInternet: www.rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell