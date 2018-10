Berlin bekommt Zuschlag für Siemens-Innovationscampus

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

BERLIN (dpa-AFX) - Der von Siemens geplante Innovationscampus mit Investitionen von bis zu 600 Millionen Euro wird in Berlin verwirklicht.



Diese Standort-Entscheidung hat Siemens beschlossen, mit der Landesregierung wurde am Mittwoch in Berlin eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet./brd/DP/she