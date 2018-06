Berlin bebt: Streetdance-Meisterschaft Berlin zum 4. Mal auf Europas größtem Jugendevent (FOTO)

Berlin (ots) -Rund 1.400 Tänzer aus Deutschland, England und Polen begeisterndie Hauptstadt - "Berliner HIP POP Battle" geht in die dritte Runde:Gewinnern winkt ein Preisgeld von 1.000 EuroStreetdance ist mehr als nur ein Tanz: Mit Leidenschaft undRhythmus begeistert die Streetdance-Meisterschaft Berlin (BSM)bereits zum vierten Mal alle Tanzwütigen auf dem YOU Summer Festival2018. Am 23. und 24. Juni sprechen alle Teilnehmer und Besucher inHalle 21a nur eine gemeinsame Sprache: Hip-Hop. Europas größtesJugendevent erwartet am YOU Summer Festival-Wochenende 120 Gruppender deutschen Streetdance-Szene sowie 50 Teams für das Berliner HIPPOP Battle. Unter dem Motto "Zeig was du kannst, egal, wo duherkommst" zeigen rund 1.400 Tänzer aus der Hauptstadtregion,weiteren Bundesländern sowie England und Polen ihr tänzerisches,sportliches und kreatives Können vor einem begeisterten Publikum undeiner anspruchsvollen Jury aus erfahrenen Tänzern. Als Sponsor konnteVita Cola für das Event gewonnen werden.Unter der Leitung von Asghar Pourkashani, Eventmanager BSM, bringtdie Streetdance-Meisterschaft Berlin bereits zum 15. MalTanzgemeinschaften aus Tanzschulen, Sportvereinen, Schulprojekten undder Urban Dance Community zusammen. Dieses Jahr wird das Event vonClaudia Flo Scharf und Romeo Schirmer gehostet: Claudia Flo Scharfhat langjährige Erfahrung als Tänzerin und Choreografin und wurdebekannt durch Filme wie "Berlin Dance Battle" und "A StreetdanceJourney". Romeo Schirmer gehört zu den Urgesteinen der BerlinerTanzszene und stand selbst schon auf vielen Bühnen in ganz Europa.Am Samstag, 23. Juni stehen Choreografien von Kids, Teenies sowieDuos in allen Altersklassen und am Sonntag, 24. Juni Performances vonjungen Erwachsenen auf dem Programm. Unter den kritischen Augen derFachjury um Katja Pritzel, Stanley Rubyn, Kadir (Amigo) Memis -Mitglied und Mitgründer der Flying Steps - Nadine Wenzel und SoniaBartuccelli treten die Tänzer jeweils in den Kategorien "Anfänger","Mittelstufe" und "Fortgeschrittene" an. Am Samstag werden um 19.15Uhr die Teenies und am Sonntag um 20.15 Uhr alle Preisträger derStreetdance-Meisterschaft Berlin feierlich auf der Bühne in Halle 21agekürt.Das "Berliner HIP POP Battle 2vs2" geht am Sonntagnachmittag, 24.Juni um 16 Uhr, in die dritte Runde. Wie der Name vermuten lässt,treten zwei Tänzer jeweils im Hip-Hop und Popping gegeneinander an:Der Kreativität und Individualität beim "Battlen" sind dabei keineGrenzen gesetzt. Die Jury um Arman, Majid Kessab und Serdar Bogatekinbeurteilen die Freestyle-Moves sowie die kreativen Bewegungs- undAusdrucksformen der jungen "Hip Popper". Den Gewinnern winkt einPreisgeld von 1.000 Euro. Die Siegerehrung des Berliner HIP POPBattles findet um 19.15 Uhr auf der Bühne in Halle 21a statt.Die Crews und das ausführliche Programm sind online unterwww.streetdance-meisterschaft.berlin undwww.you.de/YOU/Streetdance-Meisterschaft zu finden. Das Tagesticketfür das YOU Summer Festival berechtigt zum Besuch derStreetdance-Meisterschaft Berlin am Samstag oder Sonntag und dasZwei-Tagesticket zum Besuch der Streetdance-Meisterschaft an beidenTagen.Mehr Infos zum YOU Summer Festival unter www.you.de, aufwww.instagram.com/you.berlin und www.twitter.com/YOUberlin.Über das YOU Summer FestivalDas YOU Summer Festival findet vom 22. bis 24. Juni 2018 auf demBerliner Messegelände statt. In diesem Jahr erleben Youngsters aufEuropas größtem Jugendevent Festivalfeeling pur. Bereits zum 20. Malist es das Event für Creator, Influencer & Brands und gliedert sichin drei Bereiche: Festival, Karriere und Markenplattform fürLifestyle, Sport und Fashion. Teenies können neben einem 1.000 qmgroßen Action Pool im Sommergarten mit Wassersportarten zumMitmachen, außerdem die coolsten Brands erleben, innovativeSportarten testen, die neuesten Trends entdecken und ihre Zukunftplanen. Veranstalter ist die Messe Berlin.Pressekontakt:YOU Summer Festival:Julia WegenerPR ManagerinT: (030) 3038-2269j.wegener@messe-berlin.dewww.you.de#yousummerfestival#you2018Original-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell