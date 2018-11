Berlin als Fairtrade-Town ausgezeichnet (FOTO)

Berlin (ots) -Sperrfrist: 08.11.2018 17:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Wirtschaftssenatorin Ramona Pop nahm heute im Rahmen derBazaar-Berlin-Messe die Auszeichnung "Fairtrade-Town" für Berlinentgegen. Fairtrade-Towns stehen für ein nachhaltiges Engagement aufkommunaler Ebene und fördern gerechte Produktionsbedingungen sowiesoziale und umweltschonende Herstellungs- und Handelsstrukturen.Ramona Pop, Bürgermeisterin und Senatorin für Wirtschaft, Energieund Betriebe: "Think global, act local - es hat globale Auswirkungen,welchen Kaffee wir trinken oder welches Kleid wir kaufen. Wir wollenund können in Berlin bewirken, dass Arbeitsbedingungen in denProduktionsländern verbessert werden. Die Auszeichnung zurFairtrade-Town ist eine großartige Bestätigung des Engagements derBerlinerinnen und Berliner. Dieser Titel ist für uns auch eineVerpflichtung: Das Berliner Vergaberecht wird stärker auf fairenHandel setzen. Wir wollen sicherstellen, dass Fußbälle ohneKinderarbeit hergestellt werden und Schokoladenbauern ihren fairenAnteil erhalten."Um als Faitrade-Town zertifiziert zu werden, müssen mehrereKriterien erfüllt werden: Dafür brauchte Berlin zunächst einenBeschluss des Abgeordnetenhauses zur Unterstützung des FairenHandels. Außerdem müssen Fairtrade-Produkte in öffentlichenEinrichtungen wie Schulen, Vereinen und Kirchen angeboten werden. Beiallen öffentlichen Sitzungen wird zudem fair gehandelter Kaffeeausgeschenkt und eine von der Einwohnerzahl abhängige Menge vonEinzelhandelsgeschäften und Gastronomie bieten mindestens zweiProdukte aus Fairem Handel.Die Zertifizierung soll Bürgerinnen und Bürger für das ThemaFairtrade sensibilisieren. Daher spielen die Berichterstattung inlokalen Medien genauso wie Bildungsaktivitäten eine zentrale Rolle.Zudem bedarf es einer Steuerungsgruppe mit Vertretern ausZivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft, die die Aktivitätenkoordiniert. Diese Steuerungsgruppe hat sich vor zwei Jahren auf derMesse Bazaar Berlin gegründet und seitdem das Thema Fairtrade inBerlin vorangetrieben.Volkmar Lübke, Sprecher Steuerungsgruppe Faitrade-Town Berlin: "19Schulen, Kirchengemeinden und Vereine, 382 Einzelhändler und 192gastronomische Betriebe, die sich für den Fairen Handel engagieren -Berlin hat die Mindestkriterien für den Titel zwar alle erfüllt odersogar übertroffen, aber wir wissen, dass in unserer Stadt noch vielmehr möglich ist. Eigentlich geht die Arbeit jetzt erst richtig los!"Die Kampagne Fairtrade-Towns gibt es seit 2009. Initiator ist derVerein TransFair e.V. mit Sitz in Köln. Bundesweit wurden bereits 566Kommunen ausgezeichnet, dazu gehören auch die Berliner StadtteileCharlottenburg-Wilmersdorf, Steglitz-Zehlendorf undFriedrichshain-Kreuzberg.Dieter Overath, geschäftsführender Vorstand TransFair e.V.: "Mitden Nachhaltigen Entwicklungszielen, den SDGs, gibt es einen globalenZukunftsvertrag, der Armut abschaffen und allen Menschen ein Leben inWürde und in einer intakten Umwelt ermöglichen soll. Aber wir allewissen, dass Papier geduldig ist. Fairtrade-Towns dagegen werdenaktiv für die Umsetzung der SDGs. Berlin erhält heute als 573. Stadtin Deutschland den Titel. Gemeinsam können diese Kommunen vielbewegen."Druckfähige Pressefotos der Titelverleihung und der Bazaar Berlin2018 finden Sie hier: http://www.bazaar-berlin.de/de/Presse/Fotos/Über Bazaar BerlinAls "Partner des Fortschritts" im Jahre 1962 gestartet, findet dieinternationale Verkaufsausstellung für Kunsthandwerk, Schmuck,Textilien und Wohnaccessoires seit 2013 unter dem Namen "BazaarBerlin" statt. Rund 40.000 Besucher kommen alljährlich im November indie Messehallen unter dem Berliner Funkturm, um Außergewöhnliches,Nachhaltiges und Schönes aus aller Welt zu erwerben. Veranstalter desBazaar Berlin ist die Messe Berlin GmbH.Mehr unter www.bazaar-berlin.de sowie auf Facebook und Instagram(@BazaarBerlin).Pressekontakt:Messe Berlin GmbHPresse:Britta WoltersTel.: +49 30 3038 2279wolters@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell