Berlin Weihnachtsmarkt Map 2019: So kommst Du mit den Öffis ans Ziel (FOTO)

Berlin (ots) -- Alle Berliner Weihnachtsmärkte in einer bequemen Öffi Übersicht- Alle sind dabei: Egal ob Hipster, Geheimtipp oder EvergreenBald ist es wieder soweit - Weihnachten steht vor der Tür und es wird wiederZeit die riesige Auswahl an Weihnachtsmärkten in Berlin zu erkunden, vonromantischer, nostalgischer Stimmung bis hin zu hippen und trendigenWeihnachtsmärkten, alles ist dabei. Genieße die besinnlichste Zeit des Jahresmit Freunden, Familie oder Kollegen und lass die schönsten Momente Revuepassieren auf ein Glas Glühwein.. oder zwei.. oder drei.Mit Hilfe der Weihnachtsmarkt Karte von erento (www.erento.com) könnt Ihrherausfinden, zu welcher Zeit und in welcher Gegend die Weihnachtsmärkteeröffnen. Durch die Eintragung in das U- und S-Bahn Liniennetz wird euch dasHin- und Herfahren zwischen den Weihnachtsmärkten erleichtert und vielleichtentdeckt Ihr sogar Euch noch unbekannte Weihnachtsmärkte auf der Karte.Die folgenden drei Weihnachtsmärkte können wir Dir besonders ans Herz legen:Lass Dich auf dem historischen Weihnachtsmarkt am Gendarmenmarkt von dem buntenShowprogramm, den internationalen Handwerkskünstlern, der eindrucksvollenAtmosphäre und den traditionellen Leckereien, wie gebrannte Mandeln oderLebkuchen, verzaubern. Würziger Glühwein, Feuerzangenbowle und Punsch werden zumDurchwärmen an vielen Ständen ausgeschenkt.Der größte und einer der schönsten Weihnachtsmärkte befindet sich in derSpandauer Altstadt mit über 250 nostalgischen Marktständen an Wochentagen undknapp 400 an den Wochenenden. Ein echtes Highlight ist der riesigeWeihnachtsbaum, beschmückt mit mehreren Tausend Lichtern und dasabwechslungsreiche Bühnenprogramm.Abwechslung bietet der Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus mit seinem großenUnterhaltungsangebot und Altberliner Flair. Um den Neptunbrunnen könnt Ihr EureFähigkeiten im Eislaufen unter Beweis stellen, mit dem leuchtenden Riesenrad aus50 Meter Höhe über den Weihnachtsmarkt und Teilen Berlins blicken oder ganztraditionell die einzelnen Stände durchstöbern und Weihnachtsleckereien kosten.Wir sind sicher, dass Du bei diesem großen Angebot Deinen Lieblingsmarkt findenund auf die Festtage ordentlich eingestimmt wirst!Vollständige Karte unter:https://www.erento.com/news/mietmagazin/weihnachtsmarkt-map/Pressekontakt:Erento GmbHWrangelstraße 10010997 Berlinpresse@erento.comOriginal-Content von: erento GmbH, übermittelt durch news aktuell