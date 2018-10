"Berlin - Schicksalsjahre einer Stadt": Katharina Thalbach spricht die TV-Chronik

Berlin (ots) - Als Stimme der aktuellen Berlin-Chronik des rbb"Berlin - Schicksalsjahre einer Stadt" konnte Katharina Thalbachgewonnen werden. 250 geladene Gäste hatten am Montag die Gelegenheit,sich im Rahmen einer Galavorführung mit dem Regierenden Bürgermeistervon Berlin Michael Müller und der rbb-Intendantin PatriciaSchlesinger im Roten Rathaus vorab zu überzeugen, dass diecharaktervolle Stimme von Katharina Thalbach kongenial dieanspruchsvolle Doku-Reihe ergänzt."Katharina Thalbach ist selbst ein Teil von Berlin", so JohannesUnger, Leitung Abteilung Dokumentation und Zeitgeschehen des rbb."Sie ist Ost und West. Sie ist eine großartige Schauspielerin undeine wunderbare Erzählerin. Mit anderen Worten: die beste Stimme fürunsere Schicksalsjahre."Ab 3. November 2018 strahlt der rbb zur besten Sendezeit, jeweilsam Samstag, um 20.15 Uhr die TV-Chronik "Berlin - Schicksalsjahreeiner Stadt" aus.Zum Programm:Keine Stadt hat eine so spannende Geschichte wie Berlin. Auf demHöhepunkt des Kalten Krieges wird im August 1961 eine Mauererrichtet. 28 Jahre lang teilt sie die politischen Systeme und dieMenschen in Ost und West. Ost-Berlin wird zur Hauptstadt der DDR,West-Berlin ein ummauerter Vorposten der Bundesrepublik und derWestalliierten. Auf beiden Seiten der Mauer leben Berlinerinnen undBerliner ihren Alltag, gehen ihrer Arbeit nach, haben kleine undgroße Probleme. Die geteilte Stadt ist immer beides: Weltstadt undKiez, Weltpolitik und Alltag, Schauplatz kleiner und großerGeschichten. All das ist festgehalten, Tag für Tag - in unzähligenSendungen des Senders Freies Berlin (SFB) und des DDR-Fernsehens,jeweils unterschiedlich politisch gefärbt und konnotiert.Der rbb dokumentiert nun in einer bislang nie dagewesenenGrößenordnung die Geschichte der Stadt Berlin von 1961 bis in dieGegenwart. Eine Berlin-Chronik der Superlative: 30 oder 40 mal 90Minuten, Jahr für Jahr erzählt, von 1961, dem Jahr des Mauerbaus, bis1990, dem Jahr der Wiedervereinigung oder bis 2000, demMillennium-Jahr. Berlin - Schicksalsjahre einer Stadt.Der rbb verfügt über die Archivbestände des SFB (BerlinerAbendschau etc.) und hat Zugang zu den Materialien des DDR-Fernsehens(Aktuelle Kamera etc.). Dadurch kann die Doku-Reihe im ständigenGegenschnitt den doppelten Blick auf West- und Ostberlin werfen. AlsVorbilder können folgende erfolgreiche rbb-Projekte dienen: "60 xDeutschland - die Jahresschau" (für die ARD mit Sandra Maischberger),"Mauerjahre" und "Chronik der Wende" (ORB).Pressekontakt:ZOOM MedienfabrikMilitsa Tekelieva und Felix NeunzerlingTelefon 030 / 3150 6868office@zoommedienfabrik.derbb Presse & InformationStefanie TannertTelefon: 030 / 97 99 3 - 12 110stefanie.tannert@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell