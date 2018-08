Berlin: IFA, Marathon und InnoTrans lassen Hotelpreise steigen (FOTO)

München (ots) -- IFA: durchschnittliche Hotelpreise steigen um bis zu 36 Prozent- Berlin-Marathon: noch hohe Hotelverfügbarkeit, Übernachtungkostet im Schnitt 196 Euro- InnoTrans verdoppelt Preise für Unterkünfte in BerlinDrei Großveranstaltungen lassen in Berlin im September diedurchschnittlichen Hotelpreise teils um mehr als das Doppeltesteigen. Den Anfang macht die Internationale Funkausstellung (IFA)vom 31. August bis zum 5. September. Am 15. und 16. September findetder Berlin-Marathon statt und kurz darauf öffnet dieVerkehrstechnikmesse InnoTrans (18. bis 21. September) ihre Tore.Zur IFA steigen die durchschnittlichen Hotelpreise im gesamtenStadtgebiet bis zu 36 Prozent über das Monatsmittel.* Im Umkreis vonzwei Kilometern zur Messe kostet die günstigste Übernachtung imDoppelzimmer 143 Euro.** Etwas stärker wirkt sich der Berlin-Marathonaus: Die Übernachtungspreise in Berlin erhöhen sich im Schnitt um 42Prozent. Fußläufig zur Startlinie sind aktuell zwar noch viele Hotelsverfügbar, für das günstigste Doppelzimmer werden aber bereits 161Euro fällig.Den stärksten Preisanstieg gibt es während der alle zwei Jahrestattfindenden InnoTrans, der internationalen Fachmesse für Bahn- undVerkehrstechnik. Unterkünfte in Berlin verlangen am Eröffnungstag imSchnitt 285 Euro für eine Übernachtung und damit mehr als doppelt soviel wie im Septemberdurchschnitt. Dieser ist aufgrund der anderenGroßveranstaltungen ohnehin deutlich höher als üblich.Besucher der InnoTrans, die in maximal zwei Kilometern Entfernungzur Messe residieren wollen, sollten sich mit der Buchung beeilen:Nur noch sechs Hotels boten zum Betrachtungszeitpunkt freie Zimmer.Das Doppelzimmer in Messenähe kostet mindestens 292 Euro pro Nacht."Aufgrund der großen Nachfrage erhöhen Hotels zu beliebtenGroßveranstaltungen wie dem Berlin-Marathon oder Messen häufig diePreise", sagt Dr. Jan Kuklinski, Geschäftsführer Hotel bei CHECK24."Sportler und Messebesucher sollten daher unbedingt die Preise beiverschiedenen Anbietern vergleichen, um das besteÜbernachtungsangebot zu finden."Persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail durchCHECK24-HotelexpertenKunden, die Fragen rund um die Hotelbuchung haben, erhalten beiden CHECK24-Hotelexperten an sieben Tagen in der Woche einepersönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Im digitalenKundenkonto sehen und verwalten sie ihre Buchungen jederzeit.*Hotelpreisindex: Zeigt die tägliche Entwicklung derdurchschnittlichen Preise für eine Hotelübernachtung in Berlin sowieden durchschnittlichen Preis im September 2018. Betrachtet wurden dieSuchanfragen für Hotels aller Sternekategorien imCHECK24-Hotelvergleich.**Allgemeine Suchkriterien: min. zwei Sterne, min. sieben von zehnPunkte in der Kundenbewertung auf CHECK24.de, max. zwei KilometerLuftlinie von der Messe (Messedamm 22, 14055 Berlin) bzw. von derStartlinie (Straße des 17. Juni 60, 10557 Berlin) entfernt,Übernachtungszeitraum IFA Berlin: Samstag, 01. bis Sonntag, 02.September 2018, Übernachtungszeitraum Berlin-Marathon: Samstag, 15.bis Sonntag, 16. September 2018, Übernachtungszeitraum InnoTrans:Dienstag, 18. bis Mittwoch, 19. September 2018; Stand derHotelpreise: 22.08.2018; alle in der Pressemeldung genanntenHotelpreise gelten pro Nacht im Doppelzimmer (ein Zimmer, zweiErwachsene). Tabellen verfügbar unter http://ots.de/L9ZkvBPressekontakt:Julia Leopold, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1174,julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell