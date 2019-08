Berlin im Glück - Postcode-Gewinn für die Hauptstadt (FOTO)

Düsseldorf/Berlin (ots) -Der Monatsgewinn der Deutschen Postcode Lotterie fällt im Augustdank des gezogenen Postcodes 12347 UA auf Berlin-Neukölln. Dasbedeutet für eine Gewinnerin einen Scheck in Höhe von 300.000 Euround für zig Neuköllner insgesamt weitere 300.000 Euro. Die großeGewinnerüberraschung ist für alle etwas ganz Besonderes, denn nichtnur Botschafterin Katarina Witt, auch Bezirksbürgermeister Hikel undNeuköllner Bundestagsabgeordneter Felgentreu sind vor Ort.Das Team der Deutschen Postcode Lotterie ist nicht zum ersten Malin Berlin unterwegs. Genau vor einem Jahr fiel der Monatsgewinnbereits auf die Hauptstadt. Damals freuten sich Egon* und Manuela*aus Spandau über 300.000 Euro. Ein Jahr später beschert der Postcode12347 UA den Berlinern wieder eine riesige Freude - diesmal imStadtteil Neukölln.300.000 Euro für Berliner Postcode-GewinnerinAls das Team der Postcode Lotterie bei der Monatsgewinnerin an derHaustüre klingelt, ist die Aufregung groß - nicht nur, weilBotschafterin Katarina Witt als Überraschungsgast dabei ist, um denScheck zu überreichen. Neuköllnerin Gabi* ist ganz nervös, als sieden goldenen Umschlag von Katarina überreicht bekommt. Ihre Tochterund die beiden Enkel stehen als Unterstützung neben ihr. Als sie dieSumme von 300.000 Euro sieht, bekommt sie kaum ein Wort heraus,außer: "Unglaublich, das raubt einem den Atem." Auch die Familie der57-Jährigen strahlt mit der Sonne um die Wette. Bei derSoziallotterie nimmt Gabi teil, da ihr die Unterstützung derFörderprojekte in der Region sehr wichtig ist. Selbst hat sie früherehrenamtlich in der Kleiderkammer gearbeitet und kann sich gutvorstellen, einen Teil des Gewinns zu spenden.3.846 Euro für 58 GewinnerNicht nur die Monatsgewinnerin freut sich über ihren Gewinn. Dankder Ziehung ihres Postcodes jubeln weitere 58 Neuköllner Teilnehmerin der dazugehörigen Postleitzahl 12347 über 3.846 Euro pro Los. Aufdem Sportplatz am Treseburger Ufer versammelt sich dieGewinnergruppe, um zusammen ihre Schecks aus dem Umschlag zu ziehen.Neben Überraschungsgast Katarina Witt und Straßenpreis ModeratorGiuliano Lenz gratulieren auch Bezirksbürgermeister Martin Hikelsowie Bundestagsabgeordneter Dr. Fritz Felgentreu den Glückspilzenherzlich vor Ort.Förderprojekte feiern mit NeuköllnernZur Postcode-Überraschung sind nicht nur die Gewinner geladen,sondern auch Förderprojekte, die die Soziallotterie in der Umgebungunterstützt. Sechs Projekte aus Berlin versammeln sich so um denSportplatz, um über Organisation und Projekte zu informieren. DieGewinner können mit eigenen Augen sehen, wen sie mit einem Teil ihresLosbeitrags fördern. Die Organisation Jonglirium e.V. kommt sogardirekt aus Neukölln und stellt das hauseigene Projekt "DerRadcontainer 2.0" vor, eine offene Fahrradwerkstatt.30.000 Euro Überraschungscheck für Berliner FörderprojektAber nicht nur die gewinnenden Teilnehmer können sich über ihreSchecks freuen. Der Verein für Sport und Jugendsozialarbeit e.V., dereinen Förderantrag bei der Postcode Lotterie gestellt hatte, bekommtvor Ort einen Überraschungsscheck für das Projekt "KICK on ICE". DieOrganisation war zur Postcode-Überraschung eingeladen worden,nichtsahnend, dass auf sie ein Scheck in Höhe von 30.000 Euro wartet.Botschafterin Katarina Witt überreicht diesen feierlich und freutsich über die Förderung des tollen Projekts.30 Prozent von jedem Los für den guten ZweckMonatsgewinnerin Gabi wollte mit ihrem Loskauf vor allem diegemeinnützigen Projekte in ihrer Umgebung unterstützen. Dank ihrerTeilnahme und allen Teilnehmern in Berlin kann die Soziallotterie sogemeinnützige Projekte in ihrer direkten Nähe fördern. Dazu gehörtbeispielsweise die Organisation Linie 94 e.V. Mit dem gefördertenProjekt "Grandma's Kitchen' - Kochen lernen mal anders" haben dieInitiatoren einen Oldtimer-Doppelstock-Bus ausgebaut und mit einerVollküche ausgestattet. Durch mobile kulturelle und kulinarischeVeranstaltungen bringt 'Linie 94' Jung und Alt, Stadt und Land sowieHeimische und Geflüchtete zusammen. Mehr darüber unterwww.postcode-lotterie.de/projekte/charities/linie-94-e-v.*Der Deutschen Postcode Lotterie ist der Umgang mitpersonenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechteunserer Gewinner und veröffentlichen Namen, persönliche Informationensowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. Gewinnerin Gabi wurdeauf Wunsch mit einem Pseudonym benannt.Über die Deutsche Postcode LotterieDie erste Ziehung der Soziallotterie, die sich für Mensch undNatur einsetzt, fand im Oktober 2016 statt. Das Konzept isteinzigartig: Man spielt mit seinem Postcode, der sich aus derPostleitzahl des Teilnehmers sowie einem Straßencode zusammensetzt.Beim Monatsgewinn werden insgesamt 600.000 Euro ausgeschüttet - alleLose im gewinnenden Postcode teilen sich 300.000 Euro und alleübrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls. Sogewinnen ganze Nachbarschaften miteinander und tun zugleich Gutes.30 Prozent von jedem Losbeitrag gehen an gute Zwecke in der Näheder Teilnehmer. Weil sie dabei sind, macht die Deutsche PostcodeLotterie einen wirklichen Unterschied: Sie unterstütztdeutschlandweit bereits über 1.300 Projekte mit 22 Millionen Euro.Ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth entscheidet überdie Auswahl der Projekte. Die Ziehung: Persönliche Gewinnbenachrichtigung
Die monatliche Ziehung besteht aus fünf Einzelziehungen. An diesen
Ziehungen nehmen sämtliche gültigen Lose teil und es gibt jeden Tag
garantierte Gewinner. Erwerben kann man diese unter
www.postcode-lotterie.de oder unter der kostenlosen Telefonnummer
0800 - 800 6680. Die Gewinner werden per Anruf, Brief oder E-Mail
informiert. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Die nächste
Ziehung ist am 5. September.