Berlin Fashion Week / Fashion Council Germany präsentiert seine Aktivitäten zur Berlin Fashion Week

Berlin (ots) - STUDIO2RETAIL: Fashion Council Germany und die Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe vergeben erstmalig Preisgelder in Höhe von insgesamt 70.000 EUR für kreative, innovative und nachhaltige Konzepte zur Aktivierung des Einzelhandels während der Berlin Fashion Week im September 2021.FIRESIDECHAT: Das bekannte Branchentreffen des Fashion Council Germany wieder live und in Farbe. Für Mitglieder des Fashion Council Germany und zahlreiche weitere Modeexpert:innen wird am 8. September 2021 der FIRESIDECHAT organisiert.Back again: Die FCG Firesidechats haben sich bereits über Jahre hinweg als wichtige Networking-Events und Treffen der deutschen Modebranche etabliert. Das Augenmerk liegt vor allem darauf, Kräfte zu vereinen, Netzwerke zu initiieren und ein kooperatives Miteinander zu erlangen. Neben dem Firesidechat am 08.09.2021 zur Berlin Fashion Week wurden zusammen mit der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe zwei weitere, neue Projekte ins Leben gerufen: Studio2Retail sowie ein Offsite Fond in Höhe von 70.000EUR."Nach Schließungen und Neu-Positionierungen von bekannten und bewährten Formaten, geht es nun um die aktive Unterstützung der kreativen Modeschaffenden und der Designtalente. Mit Unterstützung der Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe erfährt die Berlin Fashion Week eine komplette Neupositionierung mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Innovation. Berlin ist ein Ort, der maximalen Kreativität mit deren Hilfe Zukunftsthemen zur Realität werden können." Scott Lipinski, Geschäftsführer Fashion Council GermanyStudio2RetailDer Fashion Council Germany hat gemeinsam mit der Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe ein neues Projekt ins Leben gerufen, welches die Berlin Fashion Week näher an die Endkonsument:innen bringen soll. Ziel des Vorhabens ist es, dezentrale Veranstaltungsorte des mode- bzw. lifestylebezogenen Einzelhandels sowie Berliner Brands mit Shops sowie Ateliers und Studios zusätzlich zu aktivieren und verkaufsfördernd zu bespielen. Im Mittelpunkt der Kampagne stehen Orte, Konzepte und Brands, die für Nachhaltigkeit und Innovation stehen. Das Projekt wird u.a. mit Kommunikation, Veranstaltungen, Brandpräsentationen und einem virtuellen Shopping Guide unterstützt.Um den Auftakt dieses Projektes zu feiern, findet am 06. September 2021 ein Opening im Alhambra Berlin (https://alhambra-berlin.com/) statt, welches die Diversität der Berliner Design- und Retaillandschaft in den Mittelpunkt stellt und den Beginn der Berlin Fashion Week markiert.Mehr dazu und die kostenfreie Registrierungen für Teilnehmer:innen und Konsument:innen auf der Website: www.studio2retail.berlinOffsite FondIm Rahmen des Studio2Retail Projektes wird von der Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe Preisgelder für kreative Konzepte und ein Offsite Fond von insgesamt 70.000 EUR zur Verfügung gestellt, um junge Kreative bei der Umsetzung ihrer Ideen zu unterstützen. Es dürfen Konzepte zu Offsite-Shows, Installationen, Store-Events und anderen kreativen Formaten eingereicht werden, welche von einer Jury aus hochkarätigen Expert:innen aus der Modebranche bewertet werden. Bewerbungen können auf www.studio2retail.berlin bis zum 10. August 2021 eingereicht werden. Voraussetzung ist u.a. die Teilnahme am Studio2Retail Projekt.Firesidechat FCGDer Firesidechat des Fashion Council Germany ist in der Modebranche ein fester Termin im Kalender. Seit 2018 findet das Networking-Format in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München statt und bietet eine Plattform zum Austausch, Kennenlernen, Inspirieren, Ideen finden und Kooperieren. Nachdem pandemiebedingt der persönliche Kontakt weithingehend eingeschränkt war, ist der Firesidechat zur Berlin Fashion Week das erste physische Event des Fashion Council Germany und somit ein lang ersehntes Zusammentreffen der deutschen Modebranche. Den Rahmen des Events am 08. September 2021 bietet das traditionsreiche Restaurant Borchardt im Herzen Berlins.Alle Formate werden selbstverständlich unter strengster Einhaltung der zu diesem Zeitpunkt geltenden Hygienemaßnahmen umgesetzt.About Fashion Council GermanyDer Fashion Council Germany e. V. ist der Schirmherr, um die deutsche Mode- und Designlandschaft für eine visionäre, technologische & nachhaltige Zukunft in einem globalen Markt zu stärken.Im Januar 2015 auf Initiative nationaler Branchenexpert:innen in Berlin gegründet, setzt sich der FCG für deutsches Modedesign als Kultur- und Wirtschaftsgut ein und fördert den Designnachwuchs aus Deutschland. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Education, Sustainability und Fashion Technology sowie auf der disziplinübergreifenden Dialogförderung und Networking. Vor diesem Hintergrund leistet der FCG essenzielle Lobbyarbeit in Politik, Wirtschaft und Kultur, bemüht sich um die Sichtbarkeit und betont die globale Relevanz des Modedesigns und des Mode-Standorts Deutschland im In- und Ausland.About Berlin Fashion WeekDie Berlin Fashion Week findet vom 6.-12. September 2021 statt. 