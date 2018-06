Berlin Cures verstärkt Business Advisory Board mit der Ernennung von Ulf Berg, Ph.D. und Dragan Grabulovski, Ph.D.

International renommierte Branchen-Veteranen bringen strategischeEntwicklungserfahrung mit, um das Unternehmen in eine weltweitoperierende, gewinnorientierte Organisation zu verwandelnZug, Schweiz (ots/PRNewswire) - Der Arzneimittelentwickler BerlinCures (http://www.berlincures.com/) gab heute die Gründung einesGeschäftsbeirates (Business Advisory Board (BAB)) und die Ernennungder ersten beiden Mitglieder, Dr. Ulf Berg und Dr. DraganGrabulovski, bekannt. Die Rolle des BAB wird es sein, einekontinuierliche Beratung gemeinsam mit strategischen Richtlinien inBezug auf die Entscheidungsfindung für die Geschäftsentwicklung zurVerfügung zu stellen, während das Unternehmen die klinischeEntwicklung seiner Pipeline vorantreibt. Der führende Kandidat unterden Präparaten des Unternehmens, BC 007, ist das erste Medikament,das Herzinsuffizienz mit autoimmuner Ursache sowie die Symptome derErkrankung anvisieren soll."Dr. Berg und Dr. Grabulovski bringen wertvolle Kenntnisse undEinblicke für Berlin Cures mit", sagte Dr. Johannes Müller, Gründerund Verwaltungsratspräsident der Berlin Cures Holding AG. "IhreConsulting-Dienste werden uns ein besseres Marktverständnis in Bezugauf den ungedeckten medizinischen Bedarf für unsere revolutionäreBehandlung mit BC 007 vermitteln. Unser gesamtes Führungsteam freutsich darauf, eng mit den beiden zusammenzuarbeiten, während wirunsere Unternehmensstrategie gestalten und umsetzen."Dr. Berg kommentierte: "Die Fähigkeiten des Teams vor Ort und derFokus des Unternehmens bedeuten für Patienten genauso wie fürStakeholder einen wertvollen Vorteil. Das Potenzial für BC 007 in derBehandlung von dilatativer Kardiomyopathie sowie in Verbindung mitanderen Erkrankungen ist massiv."Dr. Grabulovski fügte hinzu: "Berlin Cures hat das Potenzial,nicht nur die Symptome, sondern auch die zugrunde liegende Ursacheeiner Herzinsuffizienz zu behandeln. Es ist zwingend erforderlich,das Unternehmen und seine Produktpipeline richtig zu positionieren,um die Vorteile dieser bahnbrechenden Therapie zu maximieren."Gründungsmitglieder:- Ulf Berg, M.Sc. und Ph.D. Dr. Berg ist Partner bei BLR & PartnersLtd, Thalwil, einer privaten Beteiligungsgesellschaft aus derSchweiz, und Vorstandsmitglied in diversen BLR-Portfoliofirmen. Erist seit August 2007 nicht exekutiver Vorstandsvorsitzender bei derEMS-Chemie Holding AG. Er arbeitete mehr als 20 Jahre lang, bis1998, für ABB (ehemals BBC) in verschiedenen Führungspositionen inder Schweiz und im Ausland. Von 1999 bis 2001 war Dr. Ulf BergCOO/CEO der Carlo Gavazzi Holding AG. Von 2003 bis 2004 war er CEOder SIG Beverages Int. AG, bevor er 2004 als CEO der Sulzer AGbeitrat. 2007 bis 2009 war er nicht exekutiver Präsident desVerwaltungsrates der Sulzer AG. Dr. Ulf Berg war von 2004 bis 2015Vorstandsausschussmitglied von Swissmem und von 2006 bis 2017Mitglied des Verwaltungsrates der Bobst SA, Schweiz. Von 2012 bis2016 war er im Verwaltungsrat der Synagro Ltd., Baltimore, USAtätig. Dr. Ulf Berg ist seit 2012 Mitglied im Verwaltungsrat derGreater Zurich Area AG, Schweiz, und der Am-Tec AG, Zürich. Seit2016 ist Dr. Ulf Berg Mitglied des Beirates der G+E GETEC HoldingGmbH, Magdeburg, sowie Präsident des Verwaltungsrates der KuoniReisen Holding AG, Zürich.- Dragan Grabulovski, Ph.D. Dr. Grabulovski ist Gründer und CEO derin der Schweiz ansässigen Grabulovski Consulting Services GmbH. Erhat über 10 Jahre Erfahrung als Consultant für Biotech-Startups undVenture Capital Unternehmen, und ist eine Autorität in denBereichen Unternehmensstrategie, Arzneimittelforschung,Positionierung neuer Medikamente, geistiges Eigentum und damitverbundene Strategien, Fundraising und Geschäftsentwicklung. Dr.Grabulovski war zuvor Chief Scientific Officer und Mitbegründer vonCovagen, einem Schweizer Biotechnologie-Unternehmen, das von derCilag GmbH International, einem Tochterunternehmen derJanssen-Pharmaunternehmen von Johnson & Johnson, erworben wurde.BC 007 ist eine aptamerbasierte DNA-Verbindung, welche pathogeneAutoantikörper bindet und neutralisiert, die gegen denbeta-1-Adrenozeptor gerichtet sind, einen Rezeptor aus derumfangreichen Familie der Zelloberflächenrezeptoren, bezeichnet alsG-Protein-gekoppelte Rezeptoren, die die Herzfrequenz undKontraktionsstärke regulieren. Herzzellen werden durch Autoantikörpergeschädigt, welche sich chronisch mit diesen Rezeptoren im Rahmeneines Prozesses binden, der bei 80 Prozent der Patienten mitdilatativer Kardiomyopathie nachweislich zu Herzzelltod undOrganversagen führt. BC 007 befindet sich derzeit in der Phase 1einer klinischen Studie für die Behandlung von Kardiomyopathie(NCT02955420 (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02955420)).Informationen zu Berlin CuresDie Berlin Cures Holding AG ist ein 2014 in Zug (Schweiz)gegründetes Unternehmen im Privatbesitz. Das Unternehmen erarbeiteteine neue Generation von Behandlungen, basierend auf mehr als 25Jahren wissenschaftlicher Forschung an den bekannten BerlinerInstitutionen Charité und Max-Delbrück-Centrum auf dem Gebiet derAutoimmunkrankheiten. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Entwicklungvon Therapien für Erkrankungen mit Autoimmunpathologie, bei denendiverse Arten funktionaler Autoantikörper gegen G-Protein-gekoppelteRezeptoren beteiligt sind.Die Familie der G-Protein-Rezeptoren mit ihren mehr als 1000Subtypen stellt die größte Protein-Superfamilie dar und besitzt diephysiologische Eigenschaft, Moleküle außerhalb der Zelle zu erkennen.Berlin Cures hält die geistigen Eigentumsrechte an einer Plattformvon Aptameren, die die Eigenschaft haben, diese funktionalenAutoantikörper, die eine wichtige Rolle in der Pathophysiologie vonverschiedenen Autoimmunerkrankungen spielen, zu binden und zuneutralisieren.Aktuelle Studien zu Herzinsuffizienz, Lungenhochdruck, chronischemErschöpfungssyndrom, Präeklampsie und zahlreichen weiterenErkrankungen haben gezeigt, dass die Rolle, die diese funktionalenAutoantikörper in der Entwicklung und im Verlauf bestimmterErkrankungen spielen, bislang stark unterschätzt wurde. 