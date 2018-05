Berlin Cures gibt Bildung eines wissenschaftlichen Beirats bekannt

Zu den Gründungsmitgliedern gehören führende Experten in denBereichen Kardiologie und AutoimmunitätZug, Schweiz (ots/PRNewswire) - Der Medikamentenentwickler BerlinCures (http://www.berlincures.com/) hat heute die Bildung eineswissenschaftlichen Beirats sowie die Ernennung der ersten zweiMitglieder, Prof. Beda M. Stadler und Prof. Wilhelm Vetter, bekanntgegeben. Das Ziel davon ist es, die klinische Entwicklung von BC 007,dem ersten Medikament, das auf den Autoimmungrund von Herzversagensowie auf die Symptome der Krankheit abzielt, voranzutreiben."Durch die Bildung unseres Beirats mit den Professoren Stadler undVetter wird den vielversprechenden klinischen Entwicklungspfad von BC007 fortgesetzt", sagt Dr. Johannes Müller, Gründer und Präsident desVerwaltungsrates der Berlin Cures Holding AG. "Die Phase 2A derklinischen Studie von BC 007 beginnt kommenden Juli und basiert aufpositiven Phase-1-Ergebnissen, wonach das Medikament wirksam und gutverträglich ist. Zudem wird unser Beirat bei der Diversifizierungunserer Pipeline mithelfen, indem zusätzliche Medikamente entwickeltwerden sollen, welche auf andere Autoimmunerkrankungen wieLungenhochdruck oder chronisches Erschöpfungssyndrom ausgerichtetsind."Gründungsmitglieder:Beda M. Stadler, emeritierter Professor.Prof. Stadler ist der ehemalige Direktor des Instituts fürImmunologie der Universität Bern. Er betreibt Grundlagenforschung imGebiet der Allergologie und Autoimmunität und angewandte Forschungzur Herstellung von rekombinanten Antikörpern und Impfstoffen für dieTherapie. Er ist auch eine öffentlich bekannte Persönlichkeit, da erKolumnen in mehreren Printmedien veröffentlicht hat und anzahlreichen TV-Talkshows über gesundheitliche Themen mitgewirkt hat.Wilhelm Vetter, Dr. med. Prof. Vetter war leitender Facharzt fürInnere Medizin (Internist) und bekleidete den Lehrstuhl der Abteilungfür Innere Medizin am Universitätsspital Zürich während vieler Jahre.Während seiner Karriere veröffentlichte er zahlreichewissenschaftliche Buchbeiträge und Hunderte von wissenschaftlichenArtikeln im Bereich Herz-Kreislauf-Forschung in renommiertenFachzeitschriften, wobei er sowohl die Grundlagen derKreislaufregulation (Renin-Angiotensin-Aldosteron-System) sowie derklinischen Forschung abdeckte. Als Prüfarzt leitete er zahlreicheklinische Studien. Seine Forschungsaktivitäten bilden die Grundlagefür fast alle modernen Medikamente im Bereich Blutdruckregulation.Seine Arbeit hat eine spezielle und immer noch anhaltende Bedeutungbei der Definition, was ein normaler und was ein pathologisch hoherBlutdruck ist. In diesem Sinne ist Prof. Vetter immer noch bemüht,die tatsächliche Ursache von Herzversagen herauszufinden.Prof. Stadler kommentierte diesbezüglich: "Ich freue mich, Teilden wissenschaftlichen Beirat dieses renommierten Unternehmens zusein. Berlin Cures konnte bereits die positive neutralisierendeWirkung der jeweiligen Blutwäschemethoden nachweisen und zielt nunmittels eines spezifischen Medikaments auf die unmittelbareNeutralisierung von Autoantikörpern ab. Als Immunologe freue ichmich, dass funktionale Autoantikörper angesichts der Tatsache, dassdiese seit Jahren bekannt sind, jedoch nicht ernst genommen wurden,endlich Einzug in die Kliniken finden. Dass Patienten, die vonAutoantikörpern betroffen sind, geholfen werden kann, ist einebesondere Befriedigung."Prof. Vetter fügte hinzu: "Berlin Cures ist international führendin der Forschung im Bereich funktionale Autoantikörper gegenG-Protein-gekoppelte Rezeptoren. Tatsächlich ist BC 007 das ersteMedikament, das die Ursache von Herzversagen anstatt nur die Symptomebekämpft. Durch die Zusammenarbeit mit dem Team von Berlin Cures kannich die Entwicklung von revolutionären Therapien unterstützen, welchedie Ursache von Herzversagen und anderen noch nicht heilbarenmedizinischen Erkrankungen beseitigen."BC 007 ist aptamerbasierte DNA-Verbindung, welche funktionaleAutoantikörper bindet und neutralisiert, die gegenG-Protein-gekoppelte-Rezeptoren gerichtet sind. Die ersteZiel-Indikation ist Kardiomyopathie mit chronischer Herzinsuffizienzbei Patienten, welche Autoantikörper gegen den kardialen ß1-Rezeptoraufweisen. Herzzellen werden durch Autoantikörper geschädigt, welchesich chronisch mit diesen Rezeptoren im Rahmen eines Prozessesbinden, der bei 80 Prozent der Patienten mit dilatativerKardiomyopathie nachweislich zu Herzzelltod und Organversagen führt.BC 007 befindet sich derzeit in der Phase 1 einer klinischen Studiefür die Behandlung von Kardiomyopathie (NCT02955420(https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02955420)).Informationen zu Berlin CuresDie Berlin Cures Holding AG ist ein 2014 in Zug (Schweiz)gegründetes Unternehmen im Privatbesitz. Das Unternehmen bündelt diekumulierte Erfahrung aus mehr als 25 Jahren wissenschaftlicherKooperation der bekannten Berliner Institutionen Charité undMax-Delbrück-Centrum auf dem Gebiet der Autoimmunkrankheiten. BerlinCures ist auf die Entwicklung von Therapien für Erkrankungen mitAutoimmunpathologie, bei denen funktionale Autoantikörper gegenG-Protein-gekoppelte Rezeptoren beteiligt sind, fokussiert.Die Familie der G-Protein-Rezeptoren mit ihren mehr als 1000Subtypen stellt die größte Protein-Superfamilie dar und besitzt diephysiologische Eigenschaft, Moleküle außerhalb der Zelle zu erkennen.Berlin Cures hält die geistigen Eigentumsrechte an einer Plattformvon Aptameren, die die Eigenschaft haben, diese funktionalenAutoantikörper zu binden und zu neutralisieren. Diese spielen einewichtige Rolle bei der Pathophysiologie einer ganzen Reihe vonAutoimmunkrankheiten.Aktuelle Studien zu Herzinsuffizienz, Lungenhochdruck, chronischemErschöpfungssyndrom, Präeklampsie und zahlreichen weiterenErkrankungen haben gezeigt, dass die Rolle, die diese funktionalenAutoantikörper bei Entstehung und Aufrechterhaltung der Erkrankungspielen, stark unterschätzt wurde. 