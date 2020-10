Berlin: Corona-Fallzahl steigt stark - Warnwert weiter überschritten

BERLIN (dpa-AFX) - Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Berlin ist erneut kräftig gestiegen, der wichtige Warnwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage wird weiter überschritten.



Innerhalb eines Tages wurden 443 neue Fälle erfasst, wie aus dem Lagebericht der Gesundheitsverwaltung vom Freitag hervorgeht. Am Donnerstag hatte es mit 498 Neuinfektionen den stärksten Zuwachs binnen 24 Stunden seit Beginn der Pandemie gegeben.

Der etwa für Reisen in andere Bundesländer wichtige Wert der Neuinfektionen im Verhältnis zur Einwohnerzahl bleibt in der Hauptstadt über der kritischen Schwelle von 50: 56,4 Fälle pro 100 000 Einwohner wurden in den vergangenen sieben Tagen registriert. Das ist noch einmal ein Anstieg im Vergleich zum Donnerstag (52,8).

Seit Beginn der Pandemie sind in Berlin 234 Menschen im Zusammenhang mit dem neuartigen Erreger gestorben, mehr als 14 000 gelten als genesen. Die Gesamt-Fallzahl liegt jetzt bei 17 555.

Seit vergangenem Samstag gelten in Berlin zwar bereits neue Regelungen zur Eindämmung des Virus, wie eine Maskenpflicht in Büros. Von diesem Samstag an kommt unter anderem eine Sperrstunde hinzu./ggr/DP/fba