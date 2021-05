Berlin Brands Group setzt auf Cognigy.AI / Smarte Bots für 34 globale E-Commerce-Marken

Düsseldorf (ots) - Globales E-Commerce-Unternehmen mit 34 Marken hat sich für Cognigy entschieden, um weltweit per Voice- und Chatbots Standardanfragen von Kunden rund um die Uhr zu beantworten, Contact Center zu entlasten und den Sales mit Conversational Commerce zu beflügeln.Cognigy (https://www.cognigy.com/), ein weltweit führender Anbieter für Customer Service Automation, hat mit der Berlin Brands Group (BBG) ein international agierendes E-Commerce-Unternehmen als Neukunden gewonnen. BBG verschafft seinen derzeit 14 Eigenmarken und aktuell 20 akquirierten Brands wie Boarderking, Dombach oder Glaswerk mit seiner Skalierungsplattform Zugang zu über 100 Kanälen in 28 Märkten weltweit. Schnelles Wachstum ist entscheidend für den Erfolg. Entsprechend wichtig ist auch die Skalierung des Kundenservice über alle Märkte, Sprachen und Kanäle hinweg. Um schnell zu agieren, nutzt BBG ergänzend zur persönlichen Ansprache auch smarte Bots (Conversational Commerce). BBG hat in einem Evaluierungsprozess dafür verschiedene Conversational AI-Lösungen überprüft und sich für Cognigy.AI entschieden: eine Plattform, um intelligente Sprach- und Chatbots in der gesamten Organisation, bei allen Marken, in allen Kanälen und für jedwede Dialogangebote sicher einzusetzen. Durch die automatisierte Klärung von Standardanfragen werden Contact Center entlastet, sodass mehr Zeit für individuelle Fragen und komplexe Fälle bleibt. Resultat: besserer Service."Wir bei BBG sind stark darin, Brands groß zu machen. Dafür geben wir unseren Marken den erforderlichen Zugang zu Ländern und Kanälen sowie eine starke operative Infrastruktur. Und dazu gehören auch ein ergänzender automatisierter Kundenservice sowie Conversational Commerce mit intelligenten Voice- und Chatbots. Cognigy.AI (https://www.cognigy.com/products/cognigy-ai) hat uns als Conversational.AI Plattform zur Automatisierung von Kundendialogen per Telefon, Text, Mobile etc. überzeugt. Wir setzen bewusst auf eine ausgereifte Plattform mit Enterprise-Fähigkeiten wie Sicherheit, Skalierbarkeit, Ease-of-use, 100+ unterstützten Sprachen, DSGVO-Konformität etc.", erklärt Catarina Steinert, Director Customer Service von BBG. "Mit dem intuitiven Editor (https://www.cognigy.com/products/cognigy-ai#graphical-conversation-editor) können die fachlichen Experten bei uns und unseren Partnern automatisierte Dialogangebote schnell und intuitiv erstellen und anpassen. Die Voice- und Chatbots werden durch Integration mit unseren Bestandssystemen Teil von End-to-End Businessprozessen. Kunden können mit den Bots viele Anliegen eigenständig lösen. Unsere Contact Center haben dadurch mehr Zeit für individuelle Themen.""Mit Berlin Brands Group unterstützen wir einen weiteren starken, schnell expandierenden Player bei der Automatisierung eines Teils des Kundenservice und des Vertriebs. Cognigy.AI wird Bestandteil des Erfolgsmodells von BBG - das freut uns sehr. Mit unserer low-code Plattform kann BBG sehr effizient smarte Voice- und Chatbots realisieren und diese dann beliebig auf weitere Brands, Sprachen, Kanäle oder Anwendungsbereiche ausweiten und somit den Kundenservice verbessern. Das Tolle daran: Die Bots lassen sich beliebig hochskalieren, ob nun 1.000 oder 100.000 Dialoge pro Stunde in 2 oder in 20 Sprachen macht für unsere Plattform keinen Unterschied", erklärt Philipp Heltewig, CEO und Mitbegründer von Cognigy.Über CognigyCognigy ist ein weltweit führender Anbieter für Customer Service Automation. Mit der Conversational AI Plattform Cognigy.AI können Unternehmen intelligente Sprach- und Chatbots in der gesamten Organisation einsetzen und so ihre Kunden- / Mitarbeiterkommunikation an allen Kontaktpunkten automatisieren. Unternehmen verbessern mit Cognigy ihren Service, unterstützen ihr Contact Center Team und sparen signifikant Kosten.Die Cognigy KI erkennt Nutzerabsichten präzise und führt natürlich gesprochene Dialoge in über 100 Sprachen - 24/7 und leicht skalierbar auf jedem Kanal (Telefon, Webchat, SMS, Apps etc.). Die low-code Plattform automatisiert Business-Prozesse durch einfache Integration in Backend-Systeme, steht als SaaS und On-Premises zur Verfügung und ist DSGVO-konform. Zu den Kunden des deutschen KI-Anbieters zählen BioNTech, Bosch, Daimler, DATEV, Henkel, Lufthansa, Salzburg AG uvm. Weitere Informationen: cognigy.comPressekontakt:Kontakt Cognigy weltweitCognigy GmbHSascha Poggemann / COO & Co-FounderSpeditionsstraße 140221 Düsseldorfmarketing@cognigy.com+49 211 54591991PR & Media RelationsMarcus Bond, BOND Business-Kommunikation+49 177-6252663marcus.bond@bond-pr.deOriginal-Content von: Cognigy GmbH, übermittelt durch news aktuell