Berlin/Brandenburgh: Verdi ruft zu erneutem Warnstreik im Einzelhandel auf

BERLIN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte des Einzelhandels in Berlin und Brandenburg dazu aufgerufen, am Freitag die Arbeit niederzulegen.



Der Appell erging an Mitarbeiter von Galeria Kaufhof, Kaufland, H&M, Rewe/Penny, Thalia, IKEA, Real und Zara, wie die Gewerkschaft in der Nacht zu Freitag mitteilte. Hintergrund des erneuten Streiks sind ins Stocken geratene Tarifverhandlungen mit dem Handelsverband.

Um 10 Uhr wollen sich die Gewerkschafter zu einer Versammlung in Charlottenburg treffen. Schon nach der vorigen Verhandlungsrunde im Juli hatte die Dienstleistungsgewerkschaft zu einem Warnstreik aufgerufen, an dem sich etwa 600 Angestellte beteiligt hatten. Die nächsten Verhandlungen sind für kommenden Montag geplant./afa/DP/zb