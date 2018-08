"Berlin Berlin": Dreiteilige ZDFinfo-Reihe über die Metropole (FOTO)

Mainz (ots) -Deutschlands Hauptstadt Berlin ist einzigartig. In derdreiteiligen Doku-Reihe "Berlin Berlin" wirft ZDFinfo am Samstag, 31.August 2018, ab 18.00 Uhr einen Blick auf die jüngere Geschichte derMetropole. Mit einer Kombination aus Archivmaterial und Aussagen vonprominenten Zeitzeugen und Experten widmen sich die FilmautorenReinhard Joksch und Stefanie Renner in jeder der drei Folgen einemspeziellen Thema.Den Auftakt macht um 18.00 Uhr die Folge "Schmuggler, Mörder undMafiosi", die Berlin als Hochburg des Verbrechens zeigt. In denturbulenten 1920er Jahren hatte die Stadt den Ruf eines"Sündenpfuhls". In der Zeit der Nazidiktatur verunsichertenMassenmorde die Bewohner, während sich in den 1950er JahrenJugendgangs breit machten.Die zweite Folge "Kripo, Vopo, Freund und Helfer" (18.45 Uhr)widmet sich anschließend der Polizei, die das geregelte Leben ineiner Millionenmetropole sichern soll. Zugleich ist ihre Historie einSpiegelbild des Verbrechens, der Krawalle und öffentlichenAuseinandersetzungen: über die Umbrüche der 1968er, die Veränderungennach der Wiedervereinigung, bis zu aktuellen Diskussionen über dieinnere Sicherheit und die Bedrohungen durch Terrorismus.Um 19.30 Uhr wirft der dritte Teil einen Blick auf Skandale, diein Berlin von sich reden machten. "Skandale, Lügen, Schimpf undSchande" beleuchtet die Schlagzeilen um den von derNationalversammlung zum ersten Reichspräsidenten gewählten FriedrichEbert, der beim Baden fotografiert wurde, ebenso wie das Verbot desFilms "Spur der Steine" mit Manfred Krug, den die SED 1966 "wegenantisozialistischer Tendenzen" aus den Kinos nahm.ZDFinfo wiederholt alle drei Teile von "Berlin Berlin" amDonnerstag, 6. September 2018, ab 1.15 Uhr.https://presseportal.zdf.de/pm/zdfinfo-doku-highlights-im-sommerhttp://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFinfohttp://facebook.com/ZDFinfoAnsprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/berlinPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell