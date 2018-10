Berlin Art Week: Galerie Marzona erhält den mit 10.000 Euro dotierten VBKI-Preis BERLINER GALERIEN (FOTO)

Berlin (ots) -Der Träger des mit 10.000 Euro dotierten VBKI-Preises BERLINERGALERIEN 2018 steht fest: In Würdigung des Ausstellungsprojekts"parallélisme élémentaire" des Künstlers Aron Mehzion fiel die Wahlder Expertenjury in diesem Jahr auf die Galerie Marzona. Neben demPreisträger aus Berlin-Kreuzberg wurden bei der feierlichenPreisverleihung am vergangenen Freitag auf der art berlin fair formodern and contemporary art auch die beiden weiteren Finalisten, dieGalerien Schwarz Contemporary und Dittrich & Schlechtriem,ausgezeichnet. Ziel des von VBKI und dem Landesverband BerlinerGalerien (lvbg) 2017 gegründeten Preises ist es, auf die bedeutendeRolle der Galerien für den Kunststandort Berlin aufmerksam zu machen.Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden desVBKI-Kulturausschusses, Bernd Wieczorek, hielt WirtschaftssenatorinRamona Pop vor rund 120 Gästen die Festrede. Sie sagte: "DerKunstmarkt ist mit über 300 Galerien ein wichtiger Wirtschafts- undStandortfaktor unserer Stadt - und es gibt genügend Platz, um weiterzu wachsen. Berlin ist ein Hotspot für zeitgenössischeKunstproduktion, und wir sind stolz auf die Vielfalt der BerlinerKunst- und Kulturszene - mein großer Dank gilt Förderern wie dem VBKIund dem lvbg, die den Standort voran bringen."In seiner anschließenden Laudatio würdigte Dr. Sebastian Preuss,Stv. Chefredakteur WELTKUNST, den diesjährigen Preisträger: "DanielMarzona vertritt in seiner Galerie mit großem Engagement Künstler,deren Werke sich schneller, modischer Vermarktung verweigern. Es isteine Kunst, die die konzeptuellen Ansätze der Sechziger und Siebzigerin die Gegenwart führt. Eine Kunst, die einer intensiven Vermittlungbedarf, deren Präsentation eine sensible Ausstellungsästhetik,kunsthistorische Tiefenschärfe und Eloquenz beim Erklären verlangt.All dies setzt Daniel Marzona in beeindruckender Weise um. Auf demvielstimmigen Feld der vielen Berliner Galerien setzt er ein ruhiges,ernsthaftes, in die Tiefe gehendes Zeichen."Der von der ausgezeichneten Galerie Marzona (gegründet 2014)vertretene Künstler Aron Mehzion beschäftigt sich in seinem Werk mitphysikalischen und mathematischen Fragen der Spiegelsymmetrie unterBerücksichtigung von Überlegungen zu vierdimensionalen Räumen. Sooffenbart sich etwa in Gipsabdrücken von vertrauten Gegenständen -zum Beispiel einer Kinderhand - die komplexe zeitliche Struktur einesGegenstandes, der gegenwärtig und zugleich vergangen ist. Einer derkünstlerischen Gewährsleute dabei ist Marcel Duchamp, der mitAbdrücken und Abformungen, sowie mit scheinbaren Abdrücken undAbformungen operierte.Die Begründer des Preises verstehen ihre Initiative als Förderungdes Kunstmarktstandorts Berlin. Bewerben konnten sich BerlinerGalerien mit mindestens drei und maximal zehn JahrenGeschäftsbetrieb, die als sogenannte Erstgalerie am Markt aktiv sindund somit die Infrastruktur des Berliner Primärmarktes, das heißt denHandel mit Kunstwerken direkt aus den Ateliers der Stadt heraus,garantieren.Der Experten-Jury des VBKI-Preises BERLINER GALERIEN gehörten an:Michael Haas, Inhaber Galerie Michael Haas, Dr. Christine Nippe,Kuratorin, Dr. Sebastian Preuss, Stellv. Chefredakteur Weltkunst, undBernd Wieczorek, VBKI-Präsidiumsmitglied und Vorsitzender desVBKI-Kulturausschusses.Informationen zu den drei FinalistenDaniel Marzona, Friedrichstraße 17, Inhaber: Daniel Marzona,gegründet 2014, mit Aron Mehzion: parallélisme élémentaire // DanielMarzona zeigt in der Kreuzberger Friedrichstraße Arbeiten von AronMehzion (*1970), der sich mit physikalischen und mathematischenFragen der Spiegelsymmetrie unter Berücksichtigung von Überlegungenzu vierdimensionalen Räumen beschäftigt.Schwarz Contemporary, Sanderstraße 28, Inhaberin: Anne Schwarz,gegründet 2011 mit Marlon Wobst: Haare // Anne Schwarz stellt in der50. Ausstellung ihrer Galerie in der Neuköllner Sanderstraße einebisher noch nie gezeigte neue Werkgruppe von gefilzten Wandarbeitendes in Berlin lebenden Künstlers Marlon Wobst (*1980) aus.Dittrich & Schlechtriem, Linienstraße 23, Inhaber: Lars Dittrichund André Schlechtriem, gegründet 2011 mit Nicola Martini: Molten //Die Galerie Dittrich & Schlechtriem in der Linienstraße in Mittestellt den Italiener Nicola Martini (*1984) mit einer begehbarenSandinstallation erstmals in einer Einzelausstellung in Berlin vor.Eine filmische Würdigung der drei Finalisten finden Sie hier:https://www.vbki.de/der-verein/galerie-marzona-erh%C3%A4lt-vbki-preisWeitere Infos unter: www.vbki.de/galerienpreisPressekontakt:Silvia Projic | Referentin Kommunikation | Verein Berliner Kaufleuteund Industrieller e.V. | 030 / 72 61 08 26 | silvia.projic@vbki.deOriginal-Content von: Verein Berliner Kaufleute und Industrieller e.V., übermittelt durch news aktuell