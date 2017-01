Berlin: Andrej Holm tritt als Staatssekretär zurück

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der parteilose Politiker Andrej Holm hat am Montag seinen Rücktritt als Staatssekretär angekündigt. "Ich trete heute von meinem Amt als Staatssekretär in der Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung zurück", teilte Holm in einer ausführlichen Erklärung auf seiner Website mit. "In den letzten Tagen haben mir SPD und Grüne deutlich gemacht, dass sie mich als Staatssekretär politisch nicht unterstützen. Herr Müller von der SPD forderte öffentlich meine Entlassung. Damit wurde eine mögliche Zusammenarbeit in einer Koalition aufgekündigt."

Die Koalition selbst stehe an einem Scheideweg, so Holm weiter. "Heute ziehe ich eine Reißleine. Den versprochenen Aufbruch in eine andere Stadtpolitik hat diese Koalition bisher nicht ernsthaft begonnen – das allein mit meiner Personalie zu begründen, wäre absurd." Er werde der "zerstrittenen SPD nicht den Gefallen tun", die Koalition auf seinem Rücken "zerplatzen" zu lassen. Holm kündigte an, sich für seine Form der Wohnungspolitik "ab heute wieder außerhalb eines Regierungsamtes" zu engagieren.