Berkshire Hathaway: Das kaufte und verkaufte Buffet im dritten Quartal!

Warren Buffetts Holding Berkshire Hathaway muss nach jedem abgelaufenen Quartal die einzelnen Positionen an die Börsenaufsicht melden. Bereits seit Mitte vergangenen Jahres hatte Buffett Apple-Aktien zugekauft. Auch im dritten Quartal erhöhte er seine Position im Technologieunternehmen. Per drittes Quartal 2017 entfielen 11,6 % des gesamten Buffett-Portfolios auf Apple-Aktien. Die Position ist damit die drittgrößte im Portfolio nach Wells Fargo und Kraft Heinz und BH hält den fünftgrößten Anteil an Apple weltweit.

Buffett verkauft IBM und Anteile an Wells Fargo

Hingegen verkaufte er weitere Anteile des Unternehmens IBM. Der Anteil an IBM-Aktien beziffert sich auf 3 %, nach 5,1 % im zweiten Quartal. Dennoch ist die Position immer noch die achtgrößte Position in Buffetts Portfolio und BH ist immer noch der viertgrößte Investor bei IBM. Weitere Zukäufe tätigte BH im dritten Quartal bei der Bank of Amerika, Synchrony Financial und Monsanto. Verkäufe tätigte BH bei Wells Fargo (-2,1 %), Wabco Holdings (-0,22 %) sowie Charter Communications (-0,01%).

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.