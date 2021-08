Berkshire Hathaway kauft nicht als Einziges jede Menge Aktien zurück: Auch Novo Nordisk & Baozun gehören dazu

Weitere Suchergebnisse zu "Berkshire Hathaway B":

Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) kauft jede Menge Aktien zurück. Im letzten Quartal lag das Rückkaufvolumen bei 6 Mrd. US-Dollar. Allerdings ist das erst die Spitze des Eisbergs eines inzwischen ca. anderthalb Jahre andauernden Rückkaufmarathons.

Aber nicht nur Berkshire Hathaway kauft viele Aktien zurück. Nein, auch die Aktien von Novo Nordisk (WKN: A1XA8R) und Baozun (WKN: A14S55) gehören zu diesem Kreis dazu. Wobei bereits der Blick auf diese zwei Rückkäufer zeigt: Nicht jedes Mal ist das ein Grund zum Feiern.

Neben Berkshire Hathaway: Auch Novo Nordisk kauft!

Wie gesagt: Neben Berkshire Hathaway kann auch die Aktie von Novo Nordisk mit einer Menge Aktienrückkäufen glänzen. Das Management hat unterjährig das Rückkaufvolumen sogar noch einmal moderat erhöht. Statt ursprünglich 17 Mrd. Dänische Kronen für diese Kapitalmaßnahme auszugeben, sollen es jetzt 18 Mrd. Dänische Kronen sein.

Kannst du mit diesen Zahlen wenig anfangen? Ganz ehrlich: So geht es mir auch. Umgerechnet liegt jedenfalls das Rückkaufvolumen bei 2,42 Mrd. Euro. Ohne Zweifel ist das eine Menge Geld, das für diese Kapitalmaßnahme ausgegeben wird. Gemessen an einer derzeitigen Marktkapitalisierung in Höhe von 204 Mrd. Euro läge das Rückkaufvolumen jedoch lediglich knapp über der Marke von 1 %. Allerdings: Ein größerer Anteil der Rückkäufe dürfte bereits früher stattgefunden haben.

Ähnlich wie bei Berkshire Hathaway haben die Aktienrückkäufe auch bei Novo Nordisk Tradition. Das Management kauft konsequent einen gewissen Anteil zurück. Und schüttet zugleich eine seit über zwei Jahrzehnten wachsende Dividende an die Investoren aus. Kapitalrückführungen sind daher ein großer Teil einer Investitionsthese. Foolishe Investoren sollten jedoch auch bedenken, dass die Aktienrückkäufe nur dann sinnvoll sind, wenn die ambitionierte fundamentale Bewertung durch Wachstum moderat sinkt.

Baozun: Ebenfalls Aktienrückkäufe!

Zudem besitzt auch Baozun neben Berkshire Hathaway jetzt ein Aktienrückkaufprogramm. Wie der chinesische Tech- und E-Commerce-Akteur erneut im Rahmen der Zahlen für das zweite Quartal verdeutlicht hat, beläuft sich das Volumen auf 125 Mio. US-Dollar. Ohne Zweifel deutlich weniger als bei dem Warren Buffett Konglomerat. Aber auch nur absolut gesehen.

Baozun besitzt eine Marktkapitalisierung von derzeit 1,5 Mrd. US-Dollar. Entsprechend handelt es sich relativ gesehen um einen Anteil von bis zu 8,3 %. Wenig ist das natürlich nicht. Nein, sogar eine ganze Menge, wenn du mich fragst.

Trotzdem sind die Aktienrückkäufe bei Baozun anders zu bewerten. Insbesondere, da das Wachstum zuletzt deutlich nachgelassen hat und nur noch knapp über 7 % lag, ist diese kosmetische Maßnahme eher zweitrangig. Foolishe Investoren sollten sich daher besser auf die Investitionsthese, die Risiken und die Intaktheit der Wachstumsgeschichte konzentrieren. Vielleicht zum Vergleich: Bei Berkshire Hathaway sind die Aktienrückkäufe lediglich ein Teil einer Investitionsthese, die sie unterstützen.

