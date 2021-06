Berkshire Hathaway hat gerade in ein weiteres Fintech investiert

Weitere Suchergebnisse zu "Berkshire Hathaway A":

Berkshire Hathaway (WKN:854075)(WKN:A0YJQ2) hatte in den letzten Jahren Probleme, Orte zu finden, an denen es sein Geld einsetzen kann, und das hat dazu geführt, dass sich das Unternehmen in mehr Tech-fokussierte Investitionen verzweigt hat.

Ein Bereich, der natürlich zu Buffett und seinem Team passt, ist die Finanztechnologie, oder Fintech. Das Bankwesen ist seit langem eine der Lieblingsbranchen von Buffett, und das ist in dem massiven Aktien-Portfolio offensichtlich – in diesem Zusammenhang ist Bank of America (WKN:858388) die zweitgrößte Investition von Berkshire.

Wenn es also darum geht, in neuere Technologien einzusteigen, macht der Finanzsektor sicherlich Sinn. Wir haben bereits Fintech-Investitionen von Berkshire gesehen, wie den brasilianischen Zahlungsabwickler StoneCo (WKN:A2N7XN) und das indische Unternehmen für mobile Zahlungen Paytm, und wir haben gerade erfahren, dass ein weiteres hinzugekommen ist.

Berkshires neueste Fintech-Investition

Letzten Dienstag wurde berichtet, dass Berkshire 500 Millionen US-Dollar in ein weiteres brasilianisches Fintech-Start-up namens Nubank investiert hat, das vor allem für die Ausgabe von Kreditkarten bekannt ist. Nubank, das sich in Privatbesitz befindet, hat insgesamt 750 Millionen US-Dollar an neuen Finanzmitteln (einschließlich Berkshires) bei einer Bewertung von 30 Milliarden US-Dollar aufgenommen.

Nubank hat derzeit 40 Millionen Kunden und plant eine Expansion nach Mexiko und Kolumbien, und es gab bereits Gerüchte, dass das Unternehmen in nicht allzu ferner Zukunft einen Börsengang in den USA anstrebt.

StoneCo war eine sehr erfolgreiche Investition für Berkshire, mit einem Anstieg von etwa 160 % gegenüber dem Aktienkurs von 24 US-Dollar, den Berkshire zum Zeitpunkt des Börsengangs des Fintechs Ende 2018 gezahlt hat, und Berkshire hofft eindeutig auf eine Wiederholung seines anfänglichen Erfolgs auf dem brasilianischen Fintech-Markt.

Der Artikel Berkshire Hathaway hat gerade in ein weiteres Fintech investiert ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen – und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!



Dieser Artikel stellt die Meinung des Verfassers dar, der mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes nicht übereinstimmen kann. Das Hinterfragen einer Investitionsthese - selbst einer eigenen - hilft uns allen, kritisch über das Investieren nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Bank of America ist ein Werbepartner von The Ascent, einem Unternehmen von The Motley Fool. Dieser Artikel wurde von Matthew Frankel auf Englisch verfasst und am 08.06.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Stoneco LTD. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: long Januar 2023 $200 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), short Januar 2023 $200 Puts auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und short Januar 2023 $265 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2021