Berkshire Hathaway hält jetzt über 52 Milliarden US-Dollar in Apple-Aktien

Weitere Suchergebnisse zu "Berkshire Hathaway B":

Der berühmte Investor Warren Buffett liebt die Aktien von Apple (WKN:865985) und sagte kürzlich, er würde „gerne 100 % davon besitzen“. Aber mit Apples Marktkapitalisierung von über 1 Billion US-Dollar hat nicht einmal das Orakel von Omaha genug Geld, um das ganze Unternehmen zu kaufen. Doch seit der ersten Investition in Apple im Jahr 2016 hat Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2) seine Bestände seitdem fast jedes Quartal kontinuierlich erhöht. Das Unternehmen ist in einigen Quartalen aggressiver, in anderen wiederum zurückhaltender.

Berkshire hat laut den Zulassungsanträgen im zweiten Quartal weitere 12,4 Mio. Aktien gekauft.

252 Millionen Aktien, Tendenz steigend

Nach weiteren 12,4 Mio. Aktien besitzt Berkshire nun fast 252 Millionen Apple-Aktien. Diese Position war am Ende von Q2 ungefähr 46,6 Mrd. US-Dollar wert — wobei die Anteile seit damals 13 % dazugewonnen haben, was den gegenwärtigen Wert von Berkshires Position auf ungefähr 52,9 Mrd. US-Dollar hebt.







Die Aktienkäufe von Berkshire waren im zweiten Quartal eher moderat, insbesondere im Vergleich zu den 74,2 Mio. Aktien, die das Unternehmen im ersten Quartal gekauft hat, oder den 31,2 Mio. Aktien, die in Q4 erworben wurden.







Buffett hält nun etwas mehr als 5,2 % aller ausstehenden Apple-Aktien, ein Anteil, der — wie der Investor festgestellt hat — letztendlich sogar steigen könnte, „ohne einen weiteren Dollar auszugeben“. Das bezieht sich auf die monströsen Aktienrückkaufprogramme von Apple, die im Laufe der Zeit die Anzahl der ausstehenden Aktien schrittweise reduzieren und langfristigen Investoren wie Buffett einen Gewinnzuwachs bringen. Der Mac-Hersteller hat gerade eine neue Rückkaufgenehmigung in Höhe von 100 Mrd. US-Dollar erhalten, nachdem Apple das vorherige Programm in Höhe von 210 Mrd. US-Dollar abgeschlossen hatte.

Apple ist immer noch billig

Die Nachricht kommt, als David Einhorns Greenlight Capital, ein weiterer prominenter institutioneller Aktionär, der sich einmal für eine Klasse unbefristeter Vorzugsaktien eingesetzt hatte, bekannt gab, dass er seine Apple-Position im zweiten Quartal um fast 80 % reduziert hatte.

Während sich Einhorn und Buffett mit ihren Apple-Investitionen in verschiedene Richtungen bewegen, sind beide im Herzen Value-Investoren. Einer der erstaunlichsten Aspekte von Apples Marktbewertung von 1 Billion US-Dollar ist die Tatsache, dass das Unternehmen immer noch mit einem bedeutenden Rabatt zum S&P 500 gehandelt wird. Auch nach der Rallye nach dem Bericht zum zweiten Quartal wird die Aktie derzeit mit dem 19-Fachen Gewinn gehandelt, verglichen mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis des Marktes von 24,4.

Buffett hält seine Anteile an den meisten Unternehmen gerne unter 10 %, um eine erhöhte regulatorische Kontrolle zu vermeiden. Mit derzeit 5,2 % hat Berkshire noch viel Spielraum, um sich weitere Apple-Aktien zu holen.

Das einfache Geheimnis, die besten Aktien zu kaufen Wie Warren Buffett einmal sagte, musst du keinen IQ eines Genies haben, um ein großartiger Investor zu sein. Alles was du dafür brauchst ist einfache Mathematik, das Wissen auf welche Zahlen du schauen musst und etwas gesunden Menschenverstand. In unserem kostenlosen Spezialbericht "15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen" teilen wir 15 Bilanzkennzahlen mit dir, mit Hilfe derer du die Aktien mit den besten Zukunftsaussichten identifizieren kannst. Klick hier, um kostenlosen Zugang zu diesem Sonderbericht zu erhalten.



The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Apple. The Motley Fool hat die folgenden Optionen: Long Januar 2020 150 USD Calls auf Apple und Short Januar 2020 155 USD Calls auf Apple. The Motley Fool empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Dieser Artikel wurde von Evan Niu, CFA auf Englisch verfasst und am 15.08.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.