Berkshire Hathaway hält jetzt fast 12 % von Bank of America

Der Kauf von Aktien von Bank of America (WKN:858388) ist eine Gewohnheit, die Warren Buffett einfach nicht loszuwerden scheint.

Laut einem am letzten Dienstag eingereichten Zulassungsantrag hat Berkshire Hathaway (WKN:854075)(WKN:A0YJQ2) seit Mitte des letzten Monats in einer Reihe von Käufen 2,07 Milliarden US-Dollar für Stammaktien von Bank of America ausgegeben.

Damit hält Berkshire eine Beteiligung von 11,9 % an dem großen Kreditgeber, was das Unternehmen gemessen an der Gesamtzahl der Aktien zum größten börsennotierten Unternehmen im Portfolio macht. Gemessen am Gesamtmarktwert ist Bank of America die Nummer 2 der Berkshire-Holdings (Nr. 1 ist Apple).

Berkshire bietet normalerweise, wenn überhaupt, nur wenige Kommentare zu ihren Aktienkäufen, so dass unklar ist, warum Buffett und seine Kollegen Bank of America so optimistisch einschätzen. Im Vergleich zu vielen rivalisierenden Kreditgebern verfügt sie über eine starke Bilanz. Und ihre Dividende gilt als sicherer als die der Konkurrenten (wie z. B. Wells Fargo, eine weitere große Investition in Berkshire, die ihre Dividende im vergangenen Monat um 80 % gekürzt hat).

Buffett ist ein langjähriger Fan von Unternehmen im Finanzsektor. Er hat routinemäßig Aktien von Banken und anderen Unternehmen der Finanzdienstleistungsbranche in schwierigen Zeiten gekauft. Abgesehen von Bank of America besteht ein Großteil des Aktienportfolios von Berkshire aus Aktien des Sektors.

Häufig kommt es bei Buffett/Berkshire-Käufen zum “Buffett-Effekt”, bei dem die neuen Investitionen im Preis steigen, nur weil der berühmte Investor sie gekauft hat. Das könnte bei Bank of America der Fall gewesen sein: Die Aktien schlossen am letzten Dienstag 1,5 % höher und stellten damit die Gewinne der wichtigsten Aktienindizes an diesem Tag leicht in den Schatten.

Dieser Artikel wurde von Eric Volkman auf Englisch verfasst und am 05.08.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

