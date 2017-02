Berkshire Hathaway: Was kann man von den Quartalszahlen erwarten?

Lieber Leser,

die Aktie von Warren Buffets Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway ist seit Februar letzten Jahres mit dem Gesamtmarkt gestiegen. Bis dato steht ein Wertgewinn von ca. 36 % zu Buche. Der S&P 500 Index schaffte in dem Zeitraum knapp 30 % an Wertgewinn. Auch die Aktie von Berkshire Hathaway erreicht ein neues Allzeithoch. Geht man nach der reinen Markttechnik, dann sind die nächsten Ziele sehr weit entfernt. Das Unternehmen dürfte demnächst die Jahreszahlen präsentieren. Werfen wir daher einen Blick auf die letzten wichtigen Zahlen.

Gewinn je Aktie

Der Gewinn je Aktie ist per Q3 2016 mit 2,95 US-Dollar unter den Analysteneinschätzungen von 3,02 US-Dollar je Aktie ausgefallen. Vor allem die Segmente Versicherungen sowie Bahn haben das Gewinnwachstum gebremst. Der operative Gewinn betrug 4,9 Mrd. US-Dollar. Im Vergleich zum dritten Quartal des Jahres 2015 ein Anstieg von 6,5 %. Der Buchwert je Aktie beträgt somit per Q3 2016 163,78 US-Dollar. Im zweiten Quartal betrug der Buchwert je Aktie 160 US-Dollar.

Erwartungen

Die Erwartungen beim Gewinn je Aktie hat das Unternehmen wie bereits erwähnt im dritten Quartal 2016 leicht verfehlt. Im zweiten Quartal wurden die Schätzungen leicht übertroffen und im ersten ebenfalls verfehlt. Die Schätzungen wurden in Q3 2015 massiv übertroffen und in Q4 2015 ebenfalls übertroffen. Für Q4 2016 erwarten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,73 US-Dollar. Für Q1 2017 wird ein Gewinn je Aktie von 2,84 US-Dollar je Aktie erwartet.

Fazit

Analysten haben ihre Erwartungen an die folgenden Quartalszahlen von BH etwas runtergeschraubt. Es ist also Überraschungspotential vorhanden. Auf der anderen Seite dürfte das Abwärtsrisiko damit etwas geringer ausfallen. Aus der markttechnischen Perspektive scheint die Aktie ohnehin noch einiges an Aufwärtspotential zu haben. Selbst eine Korrektur, sofern sie im Rahmen des langfristigen Aufwärtstrends bleibt, dürfte weniger Abwärtspotential innehaben, was für ein günstiges technisches Chancen-Risiko-Verhältnis spricht.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse