Berkshire Hathaway: Warren Buffetts neuer Big-Deal

Warren Buffett und Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) mangelt es an einem großen Deal? Ja, vielleicht. Das Orakel von Omaha investierte zuletzt entweder kräftig in die eigene Aktie oder baute seine bestehende Beteiligung an der Bank of America im Sommer vor anderthalb Jahren aus.

Der letzte richtig große Wurf liegt länger zurück. Ich bezeichne die Apple-Aktie als eine prägende Investition. Allerdings sieht Warren Buffett jetzt offenbar eine große Chance für Berkshire Hathaway. Riskieren wir einen Blick auf eine mutige Wette, aber eine, die eigentlich typisch für das Orakel von Omaha ist.

Warren Buffett: Kauf für Berkshire Hathaway

Wie jetzt mehrere US-Medien und in Deutschland unter anderem das Handelsblatt berichten, hat Warren Buffett zugeschlagen. In der letzten Woche und insbesondere am Mittwoch, Donnerstag und Freitag der Woche sollen 61 Mio. Aktien von Occidental Petroleum (WKN: 851921) ins Depot von Berkshire Hathaway gewandert sein. Die durchschnittlichen Kaufkurse haben demnach zwischen 47,07 und 56,45 US-Dollar gelegen. Umgerechnet dürfte sich das Volumen damit auf ca. 3 Mrd. US-Dollar oder einen Wert knapp darüber belaufen.

Der nächste richtig große Deal ist das zwar nicht. Aber immerhin investiert Warren Buffett bei Berkshire Hathaway und baut zumindest eine bestehende Position aus. Dabei handelt es sich um eine klare Öl-Wette, die aufgrund der steigenden Preise zu einem hohen Cashflow führen kann. Es scheint, als rechne der Starinvestor damit, dass Öl ein gefragtes Gut bleibt und im Wert zumindest hoch notiert. Und dass die entsprechenden Ölkonzerne oder dieser Ölkonzern aufgrund der hohen Notierungen einen freien Cashflow einfahren kann.

In seinem Brief an die Aktionäre verwies Warren Buffett darauf, dass Berkshire Hathaway zuvor ca. 10 Mrd. US-Dollar in Occidental Petroleum investiert habe. Der Anteil dürfte nun sukzessive ausgebaut sein. Es ist eine klassische Good-Old-Economy-Wette, die der Starinvestor hier eingeht. Eigentlich sehr typisch für ihn.

Eine Investition …!

Dass Warren Buffett bei Berkshire Hathaway investiert, ist zunächst ein gutes Zeichen. 3 Mrd. US-Dollar innerhalb einer Woche sind auch nicht wenig für den Starinvestor. Vielleicht beginnt jetzt eine Phase, in der der Starinvestor vermehrt auf Schnäppchenjagd geht. Der Ukraine-Konflikt ist womöglich die passende Einladung, um günstig langfristig orientiert bei vertretbaren Risiken investieren zu können.

Ob Occidental Petroleum der nächste Big Deal wird, das wird sich zeigen. Zunächst im Hinblick auf mögliche weitere Investitionen für sein Konglomerat. Aber auch dahin gehend, ob diese Ölwette langfristig orientiert aufgeht. Oder aber ob die Good-Old-Economy hier nur kurzfristig auflebt. Warren Buffett hat einen kleineren Zug zum Ausbau dieser Position jedenfalls getätigt.

