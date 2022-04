Berkshire Hathaway: Das Perpetuum mobile läuft wieder im Takt

Die Aktie von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) ist ein Perpetuum mobile, was die Rendite angeht. Zwar müssen die Starinvestoren rund um Warren Buffett so einiges an Aufwand hinzufügen. Aber für die Investoren gilt, dass passiv immer mehr Rendite dazukommt. Wobei die Aktie gerade jetzt wieder solide zu steigen beginnt.

Das liegt daran, dass Warren Buffett jetzt wieder mit dem Investieren begonnen hat. Berkshire Hathaway läuft damit wieder im Takt. Oder anders gesagt: Die Investitionsthese, die langfristig zu signifikanten Wertsteigerungen führen kann, ist jetzt wieder gegeben. Das liegt daran, dass das Management hinter dem Konglomerat nun wieder mit dem Investieren beginnt.

Berkshire Hathaway: Ein Kreislauf, der Rendite bringt

Hinter der Aktie von Berkshire Hathaway stecken natürlich sehr viele verbundene große oder auch kleine Unternehmen oder Beteiligungen. Die Big 4 oder selbst ein Aktienpaket an Coca-Cola. Oder noch kleinere Beteiligungen. Man kann natürlich nicht alles über einen Kamm scheren. Aber trotzdem gibt es eine primäre Mission, die das Management verfolgt.

Nämlich, einen soliden, beständigen Cashflow einzufahren. Warren Buffett ist als Investor bekannt dafür, in Cashflow-intensive Geschäftsmodelle zu investieren. Das führt dazu, dass regelmäßig Milliarden von US-Dollar zu der Beteiligungsgesellschaft zurückfließen. Oder auch in extremeren Marktphasen dazu, dass es zwischenzeitlich fast 150 Mrd. US-Dollar in liquiden Mitteln gibt.

Jetzt ist jedoch Teil zwei der Gleichung hinter dem Erfolg von Berkshire Hathaway wieder intakt. Mit den Investitionen in Occidental Petroleum und Alleghany findet Warren Buffett wieder Möglichkeiten, um die eigene Liquidität aktiv zu verwenden. Oder eben, um eine weitere Quelle für weitere Mittelzuflüsse zu bekommen.

Auch diese Mittel kann das Management von Berkshire Hathaway für weitere Käufe verwenden. Und so weiter, und so fort. Das ist das eigentliche Erfolgsrezept, das für mich hinter dem Buffett-Konglomerat steckt und langfristig mithilfe des Zins- und Zinseszinseffekts für starke Renditen sorgen kann. Entscheidend ist, dass freie Mittel neue Möglichkeiten zum Investieren schaffen. Und eben, dass Warren Buffett diese Möglichkeiten über kurz oder lang nutzt.

Ein Geschäftsmodell für die Ewigkeit

Das macht Berkshire Hathaway wiederum für mich zu einer Aktie für die Ewigkeit. Im Endeffekt ist das Erfolgsrezept ziemlich einfach: Cashflow-Ströme aufbauen, Cashflow erhalten. Und wieder neu investieren. Das Ganze macht der Starinvestor seit Jahrzehnten, was zu der heutigen großen Lage führt.

Mit einer Marktkapitalisierung von 774 Mrd. US-Dollar ist die Beteiligungsgesellschaft alles andere als klein. Aber es gibt kein Limit, solange diese These konsequent weitergehen und weitere Mehrwerte dem Konglomerat hinzugefügt werden können. Für mich ist das ein bisschen wie bei einem Perpetuum mobile.

Der Artikel Berkshire Hathaway: Das Perpetuum mobile läuft wieder im Takt ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Berkshire Hathaway. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien) und empfiehlt die folgenden Optionen: Short January 2023 $200 Put auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short January 2023 $265 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Long January 2023 $200 Call auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2022