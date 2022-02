Berkshire Hathaway: Öl-Wette & Videospiele-Kauf – Warren Buffett bleibt sich treu

Warren Buffett investierte im vierten Quartal bei Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2)! Das ist eine bemerkenswerte Information, die wir den aktuellen Einreichungen bei der SEC entnehmen können. Wobei der Stil trotzdem vergleichsweise klein geblieben ist.

Trotzdem sind die Käufe von Berkshire Hathaway immer ein gewisser Gradmesser für die aktuellen Marktverhältnisse. Riskieren wir einen Blick auf eine spannende Unternehmensmitteilung, die eine Öl-Wette offenbart. Sowie auch ein Engagement im Videospiele-Bereich, die sehr schnell zu einer positiven Rendite geführt hat. Im Endeffekt können wir sagen: Warren Buffett ist sich im Wesentlichen sehr treu geblieben.

Warren Buffett & Berkshire Hathaway: Öl & Videospiele

Wie aus den besagten Einreichungen hervorgeht, investierte Warren Buffett zunächst in Chevron. Dabei handelt es sich um einen Öl-Konzern, in den das Orakel von Omaha bereits in Zeiten der Ölschwemme Geld investiert hat. Eine klassische Value- und Contrarian-Wette, wie sie im Buche steht. Immerhin sind die Bewertungen damals sehr preiswert gewesen.

Warren Buffett setzte mit Berkshire Hathaway darauf, dass sich der Ölmarkt früher oder später wieder normalisierte. Und erhöhte offenbar im vierten Quartal seinen Einsatz. Auch diese Investition scheint insgesamt aufzugehen. Immerhin sind die Ölmärkte jetzt von einem Extrem, der Schwemme, in die Knappheit gerutscht. Für Investoren und die Öl-Aktien wie Chevron bedeutet das hohe, freie Cashflows und Gewinne. Davon profitiert der Starinvestor jetzt im größeren Stil mit.

Bemerkenswert ist wiederum die Investition in Activision Blizzard, wobei sie eher Ted Weschler oder Todd Combs zugeschrieben wird. Auch hier können wir sagen: Die Investition ist Buffett-typisch, wenn auch nicht sein Circle of Competence. Allerdings hatte Activision Blizzard mit einigen Problemen zu kämpfen, besaß jedoch ein weiterhin intaktes Geschäftsmodell mit Klassikern wie World of Warcraft. Hier ist bemerkenswert, dass das offenbar nicht nur der Investor so sah. Nein, sondern dass Microsoft ein ähnliches Bild gesehen hat und sich das Unternehmen per Zukauf sicherte.

Chevron ist mit 4,5 Mrd. US-Dollar zum Ende des Quartals die neuntgrößte Beteiligung von Warren Buffett gewesen. Berkshire Hathaway besaß zudem 14,7 Mio. Aktien von Acitivision Blizzard, die jetzt ca. 1,2 Mrd. US-Dollar bei den aktuellen Kursen wert wären. Überraschende Investitionen, aber trotzdem sehr typisch für das Orakel von Omaha.

Nicht der große Wurf, aber …

Warren Buffett und Berkshire Hathaway haben im vierten Quartal daher auch nicht den großen Wurf gewagt. Aber, immerhin: Es hat vereinzelte Investitionen gegeben. Wobei sie insgesamt sehr typisch für das Orakel von Omaha und opportunistisch gewesen sind. Selbst kurzfristig scheinen sich die Investition bereits auszuzahlen.

Ob man der Öl-Wette oder dem Ausflug in die Videospieleindustrie folgen sollte, das sind natürlich andere Fragen. Aber wir können anhand dieser kleineren Deals sehen, womit sich der Starinvestor und sein Team derzeit beschäftigen.

