Berkshire Hathaway: Nächstes Ziel eine Billion US-Dollar

Die Aktie von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) besitzt für mich ein klares Ziel: die Börsenbewertung mit einer Billion US-Dollar. Mit einer derzeitigen Marktkapitalisierung von 793 Mrd. US-Dollar ist das Konglomerat davon gar nicht mehr so weit entfernt. Es fehlen lediglich noch 26,1 %. Ein gutes Börsenjahr oder zwei, drei mittelprächtige könnten diese Bewertung bereits Realität werden lassen.

Die Frage, ob Berkshire Hathaway dieses Bewertungsmaß erreicht, ist für mich sowieso nur eine Frage der Zeit. Natürlich kann in der Zwischenzeit eine Menge passieren. Warren Buffett und Charlie Munger bilden aufgrund ihres Alters natürlich ein gewisses Risiko. Aber trotzdem basiert der Ansatz darauf, dass dieses Ziel sehr bald erreicht werden kann. Beziehungsweise verändert sich derzeit das Setting, das ein weiterer Katalysator sein kann.

Berkshire Hathaway: Der Weg zur Billion!

Die Aktie von Berkshire Hathaway setzte zuletzt ein wenig zum Spurt an. Eine Entwicklung, die weitergehen kann. Immerhin hat sich eines verändert: Warren Buffett investierte wieder und fand für die zuletzt fast 150 Mrd. US-Dollar in Cash zumindest in Teilen eine Verwendung. Alleghany und Occidental Petroleum sind die Objekte der Begierde des Orakels von Omaha, die das Portfolio nun erweitern.

Alleine die Aussicht, dass Warren Buffett für seinen Cashberg eine Möglichkeit zum Investieren und für Rendite findet, kann die Aktie von Berkshire Hathaway in neue Höhen hieven. Ein solides Börsenjahr 2022, das für weitere solide Renditen sorgt und den inneren Wert der Beteiligungen erhöht, kann ebenso ein Katalysator sein. Das reicht womöglich, damit ein Börsenwert von einer Billion US-Dollar möglich erscheint.

Im Endeffekt gilt jedoch, dass Warren Buffett bei Berkshire Hathaway eigentlich nur das zu machen braucht, was er in den vergangenen Jahre gemacht hat. Im Zweifel reicht es abzuwarten, damit die Marke von einer Billion US-Dollar fällt. Schließlich geht es durch solide, profitable Unternehmen und Beteiligungen darum, stetig den inneren Wert zu erhöhen. Ob es im Jahr 2022 oder in den Folgejahren, vielleicht auch erst im Jahr 2030 dazu kommt? Alles möglich. Solange sich das Setting des Konglomerats jedoch nicht im Kern verändert, ist dieses Ziel weiterhin erreichbar.

Wichtig: Auch danach geht es weiter

Wenn die Aktie von Berkshire Hathaway eine Börsenbewertung von einer Billion US-Dollar schafft, verändert das auch nicht das Chance-Risiko-Verhältnis oder das weitere Potenzial. Wobei natürlich die Frage besteht, welche Bewertung das Konglomerat dann besitzt. In diesem Jahr könnte das Maß jedenfalls bedeutend über ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,5 klettern, sofern wir dieses Ziel noch erreichen sollten.

Trotzdem: Die Aktie von Berkshire Hathaway ist einzig und allein darauf ausgelegt, konsequent Geld zu investieren, über Beteiligungen und Zukäufe Gewinne und freie Cashflows zu erhöhen und dann wieder von vorne anzufangen. Eine Erfolgsgeschichte, die nicht plötzlich bei einer Billionen-Bewertung aufhört.

