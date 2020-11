Berkshire Hathaway & Münchener Rück: Outperformance im Rest des Jahres 2020?

Weitere Suchergebnisse zu "Berkshire Hathaway B":

An den Aktienmärkten hat es in den letzten Tagen wieder eine Veränderung gegeben: Durch die Aussicht auf einen Impfstoff gegen das Coronavirus haben wachstumsstarke Aktien in letzter Zeit ordentlich an Wert verloren. Im Gegenzug dazu konnten Value-Aktien eher im Wert steigern. Das könnte eine Tendenz sein, die sich möglicherweise bis zum Jahresende oder länger durchzieht.

Zwei Aktien, die in diesem Kontext jetzt interessanter werden könnten, sind die von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) und der Münchener Rück (WKN: 843002). Werfen wir daher jetzt einen Blick auf diese beiden Aktien sowie darauf, was den operativen Turnaround weiter anschieben könnte.

Münchener Rück: Solides Rückversicherungsgeschäft

Eines vorweg: Für eine Epidemie haben sich die Anteilsscheine der Münchener Rück bereits wacker geschlagen. Innerhalb der ersten neun Monate dieses Geschäftsjahres lag der Gewinn bei ca. einer Milliarde Euro. Das ist zwar bedeutend schwächer als der Vorjahreswert von fast 2,5 Mrd. Euro. Allerdings stark für diese herausfordernde Zeit.

Durch einen Impfstoff gegen das Coronavirus könnte sich das Marktumfeld wieder signifikant verbessern: Weder Ausfälle im Event-Bereich noch höhere Prämienauszahlungen im Krankenversicherungs- und Lebensversicherungs-Segment dürften dann belasten. Das könnte dazu führen, dass die Münchener Rück wieder zu ihrer alten operativen Stärke zurückfindet.

Oder sogar darüber hinaus: Im letzten Quartal sind schließlich ebenfalls die Prämieneinnahmen deutlich gestiegen. Zudem ergeben sich Wachstumsmöglichkeiten in Märkten wie der Cybersicherheit, den Umweltrisiken oder auch dem Epidemie-Versicherungsmarkt. Das könnte mittel- bis langfristig zur Fortführung eines moderaten Wachstumskurses führen.

Trotzdem sind die Aktien der Münchener Rück noch vergleichsweise preiswert: Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 232,90 Euro (11.11.2020, maßgeblich für alle Kurse und Bewertungen) und einem 2019er-Gewinn je Aktie von 18,96 Euro läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 12,3. Die derzeitige Dividendenrendite läge bei einer zuletzt ausgeschütteten Dividende von 9,80 Euro bei 4,20 %. Die Aussichten und die Bewertung könnten künftige Treiber des Aktienkurses sein.

Berkshire Hathaway: Cash & Versicherungen

Eine zweite Aktie, die zudem über ein gewisses Turnaround-Potenzial verfügen kann, ist zudem die von Berkshire Hathaway. Das hat wiederum zwei unterschiedliche Gründe: Auch das Warren-Buffett-Konglomerat besitzt ein starkes Standbein im Versicherungs-Segment. Operativ könnte hier mittelfristig ebenfalls ein Turnaround winken, zumal im dritten Quartal dieses Segment zuletzt nicht profitabel gewesen ist.

Aber es gibt noch einen anderen Grund, weshalb die Aktie von Berkshire Hathaway aussichtsreich ist: die weiterhin vorhandenen 145 Mrd. US-Dollar in Cash. Mit diesem Geldbetrag kann das Orakel von Omaha mit seiner Weitsicht der Beteiligungsgesellschaft erneut einen neuen Anstrich verleihen. Zuletzt belief sich der Wert des börsennotierten Portfolios beispielsweise auf ca. eine Viertelbillion US-Dollar. Das zeigt, wie prägend die 145 Mrd. US-Dollar in Cash sein könnten.

Berkshire Hathaway besitzt daher viel Potenzial aufgrund seines diversifizierten Portfolios und eines operativen Turnarounds sowie ungenutzten Potenzials in Form von Cash, das noch renditeträchtig verwendet werden kann.

2 Aktien, die jetzt einen Blick wert sind!

Die Aktien der Münchener Rück und von Berkshire Hathaway könnten daher jetzt zwei spannende Optionen sein. Beide sehen weiterhin eher preiswert aus, beide besitzen außerdem auch operativ das Zeug zu einem Turnaround. Wer an das Geschäftsmodell und die langfristige Perspektive glaubt, der kann durchaus einen näheren Blick riskieren.

