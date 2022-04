Berkshire Hathaway: Kein Kauf, weil zu teuer

Die Aktie von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) jetzt noch kaufen? Wer vor über einem Jahr eingestiegen ist, der hätte eine solide Performance mitgenommen. Auch seit Jahresanfang ist die Aktie erneut hoch im Kurs bei den Investoren. Aber macht sie das noch zu einem Kauf?

Je nachdem, was man sieht und welche Rendite man anvisiert: Ja, womöglich, oder vielleicht auch nicht. Ein Analyst sagt jetzt jedenfalls, dass die Aktie von Berkshire Hathaway momentan kein Kauf ist. Aus dem einfachen Grund, dass sie für ihr Gesamtpaket zu teuer ist. Lass uns diese Perspektive näher betrachten.

Berkshire Hathaway: Kein Kauf, da zu teuer

Wie das US-Portal TheStreet und deren Analyst Paul Price jetzt berichten, ist Berkshire Hathaway zu teuer. Viele Anleger würden derzeit auf den Erfolg schauen und sagen: Mensch, die Aktie war zuvor zu billig. Auch Warren Buffett versteht sein Handwerkszeug weiterhin. Das muss doch weiterhin funktionieren. Eine These, die der Analyst jedenfalls nicht teilt.

So sagt er, dass die Aktie bei einem Kurs von 362 US-Dollar einfach zu teuer sei. Kurs-Gewinn-Verhältnisse und vor allem die Multiplikatoren für die Zukunft seien kein guter Ratgeber. Nein, sondern es gehe primär um das Kurs-Buchwert-Verhältnis. Gemessen an dem aktuellen Aktienkurs läge der Wert momentan bei 1,95. Eine Bewertung, die für den Analysten offenbar zu teuer ist.

Berkshire Hathaway verdiene historisch einen Wert, der bei 1,25 liege. Das jetzige Bewertungsmaß sei schlicht zu teuer. Auch, weil die Aktie aufgrund des Energie- und des Versicherungsfokus ein zyklisches Element besitze. Fast den 2-fachen Wert zu bezahlen ist zu viel, so die Meinung.

Aktie und Unternehmen trennen?

Es ist vielleicht gar keine falsche Perspektive, die der Analyst hier wählt. Zumindest je nachdem, was für eine Rendite man favorisiert. Ob das Kurs-Buchwert-Verhältnis jetzt bei 1,95 liegt, das sollte man stets anhand des möglichen Kaufkurses überprüfen. Aber auch Warren Buffett investiert lieber in die Aktie bis zu einem Wert von 1,5. Früher waren es sogar einmal 1,2, die eine günstige Bewertung für das Orakel von Omaha ausgemacht haben.

Natürlich ist Warren Buffett weiterhin erfolgreich, in dem, was er macht: Langfristig und unternehmensorientiert zu investieren. Gerade jetzt erkennen wir Investitionen, weshalb der breite Markt bei der Aktie von Berkshire Hathaway wieder so optimistisch wird. Aber ob das angebracht ist? Wie gesagt: Je nachdem, welche Rendite man über welchen Zeitraum erhalten möchte.

Spannend ist außerdem, ob Warren Buffett die Aktie von Berkshire Hathaway noch für eher preiswert hält oder nicht. Der jüngste Erfolg auf der operativen Ebene sollte man für seine eigenen Kaufentscheidungen jedenfalls von der Aktie trennen. Die Bewertung ist hier das Merkmal, das trotzdem noch eine gewisse Relevanz besitzt.

